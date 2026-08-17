Premios HEAT serán en México: Luciano D’Alessandro, Jessi Uribe y más famosos en el anuncio

Periodistas de varios lugares de Latinoamérica se dieron cita en el edificio Alfred I. DuPont de la Capital del Sol para enterarse de todos los detalles de la nueva edición, que esta vez tiene sello mexicano. Las anfitrionas del evento, la actriz y presentadora colombiana Danielle Arciniegas y la conductora mexicana Karime Pindter, entregaron los detalles de la semana HEAT, que desde el 31 de octubre y el 5 de noviembre estará en el estado mexicano de Jalisco para disfrutar del mariachi, los campos de agave y la charrería, los distintivos de la región en el mundo entero. La semana en que se darán cita los exponentes de géneros como el urbano, el pop y el tropical, cerrará con la gala de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, que se celebrará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

En Miami se anunció que en Jalisco se celebrará la próxima edición de los Premios Heat. Todo será al estilo Jalisco. Fotografía por: Cortesía Premios HEAT

“Jalisco lo tiene todo”

En un emotivo video, donde se mostró el colorido y la tradición de la tierra jalisciense, se dieron a conocer los nombres de los conductores de la gala: la influencer mexicana Karime Pindter, la presentadora dominicana Caroline Aquino, la creadora de contenido venezolana Yohana Vargas, la creadora de contenido colombiana La Segura, el chef y creador uruguayo Ignacio Baladán y el locutor colombiano Dímelo King.

Después de Cap Cana (República Dominicana) y Medellín (Colombia), Jalisco se erige como el tercer destino de los HEAT, como fruto de una alianza entre la organización y el Gobierno de Jalisco, además del municipio de Puerto Vallarta. Durante el evento, Diana Montes, directora general de HEAT Latin Music Awards, expresó las múltiples razones que convierten al estado mexicano en la casa perfecta para los galardones. “Cuando empezamos a conocer Jalisco y a recorrer sus pueblos: Tequila, Guadalajara, Puerto Vallarta, entendimos que Jalisco lo tiene todo, tiene cultura, tiene música, tiene artistas, tiene diseñadores. Jalisco nos regaló el mariachi, hoy América Latina lo abraza. No hay una fiesta en América Latina que no sea con mariachi, no hay una buena fiesta sin tequila”.

En la misma velada, Lorena Martínez, directora general de la agencia estatal de entretenimiento de Jalisco, expresó su agradecimiento a la organización de los premios por tener la oportunidad de conocer el proyecto Heat, y desde Jalisco “el símbolo de la mexicanidad en el mundo”, llegó con un comunicado: “les traigo un mensaje del gobernador Juan Pablo Lemus: ‘Jalisco los espera con los brazos abiertos’”.

América presente en el anuncio de los HEAT

Cinco artistas de cuatro nacionalidades participaron en la serenata de presentación del nuevo destino los HEAT. El mexicano Mario Girón fue el primero en subir al escenario para interpretar “México lindo y querido”, seguido por el colombiano Jhon de La Torre, quien entonó “Ay Jalisco no te rajes”. En representación de Ecuador, Dayanara hizo presencia con “Te lo pido por favor”. El santandereano Jessi Uribe emocionó a sus asistentes con “Volver, volver”, y el dominicano Eddy Herrera hizo cantar al público con “Si nos dejan”.

En la velada también estuvieron varios talentos latinos, entre ellos la presentadora Carolina Cruz y su sobrina Gaby Cruz y la actriz venezolana Lupita Ferrer. Para el actor Luciano D’Alessandro, quien asistió con su esposa, la periodista María Alejandra Requena, este anuncio tuvo un significado especial: “Dentro de todo lo que está sucediendo, la tierra moviéndose, sabemos que Colombia está pasando una situación difícil como la ha pasado Venezuela, pero también es bonito ver cómo la gente está colaborando desde dentro y fuera del país y este tipo de eventos son como un respirito para volver a la realidad”. Las influencers Calle y Poché, para quienes estos galardones son como su casa, también expresaron su emoción por los detalles de esta versión. La actriz y presentadora Danielle Arciniegas resaltó la importante del galardón para el futuro artístico en Latinoamérica: “Los premios HEAT son muy importantes porque se reúnen muchas personas de la industria, no solamente managers, no solamente productoras, artistas, sino se reúne la industria en general. Siento que es un momento muy especial para que la industria pueda hacer colaboraciones más grandes”.

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