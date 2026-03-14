Premios Óscar 2026: Una batalla tras otra, Sinners y más nominadas para ver en streaming

Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Jessie Bukler, Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Sean Penn y Jacob Elordi, entre otras estrellas, están

a punto de vivir un gran momento de gloria en los Premios Óscar 2026. Disfruta de su talento mientras llega la velada.

‘Sinners’

'Sinners' tiene 16 nominaciones a los Premios Óscar 2026. Fotografía por: HBO Max

En 1932, Elijah ‘Smoke’ y Elias ‘Stack’ Moore (interpretados por Michael B. Jordan) regresan a su natal Mississippi buscando una nueva oportunidad después de haber luchado en la guerra. Los gemelos, que hicieron un capital trabajando para la mafia de Chicago, retornan con el propósito de abrir un club de blues para el disfrute de su comunidad. El deseo se hace realidad, pero su música no solo atrae a los amantes de la música. Con Miles Caton (Sammie Moore), Hailee Steinfeld (Mary), Jack 0Çonnell (Remmick) y Wunmi Mosaku (Annie). Dirige Ryan Coogler. Puedes verla en HBO Max.

‘Una batalla tras otra’

Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un ex revolucionario, parece haber dejado su pasado atrás, hasta que reaparece en su vida Steven Lockjaw (Sean Penn), quien está dispuesto a arrebatarle a su hija Willa (Chase Infiniti) pues debe ocultar un secreto. El hombre, que el pasado tenía el nombre de Pat Calhoun, recurre a sus antiguos camaradas para salvar a la hija de Perfidia (Teyana Taylor), su excompañera sentimental, y para ello recurre a Sergio St. Carlos (Benicio del Toro). Actúan también Regina Hall (Deandra), John Hoogenakker (Tim Smith) y Eric Schweig (Avanti). Dirige Paul Thomas Anderson. La puedes ver en HBO Max.

‘Frankenstein’

Víctor Frankenstein (Oscar Isaac) es un científico que abrumado por la muerte de su madre y dolido por el desprecio de su padre, que prefiere a su hermano William (Felix Kammerer), busca crear vida a partir de la muerte. Patrocinado por Henrich Harlander (Christoph Waltz) logra crear una criatura (Jacob Elordi) a quien luego intenta destruir. El ‘monstruo’ escapa y fuera del alcance de su creador, experimenta el agradecimiento y la compasión. Finalmente, entre el creador y su creación aparece la paz y el perdón. Con Lars Mikkelsen (capitán Anderson), Mia Goth (Elizabeth Lavenza) y Charles Dance (Leopold Frankestein). Dirige Guillermo del Toro. Puedes verla en Netflix.

‘Las guerreras K-Pop’

Rumi, Mira y Zoey no solo conforman Huntr/x, la famosa banda de K-pop, ellas hacen parte de un grupo de guerreras ancestrales que con su canto derrotan demonios y mantienen una barrera que impide que se apoderen del mundo. Las chicas deben enfrentar una nueva amenaza: los Saja Boys, un grupo de demonios que planean robar las almas de sus seguidores. En la trama también aparece el secreto del origen de Rumi y su relación con Jinu, quien la salva de un destino fatal.

Dirigen Maggie Kang y Chris Appelhans. Puedes verla en Netflix.

‘F1 La película’

Sonny Hayes (Brad Pitt) es un piloto considerado un verdadero fenómeno en la Fórmula 1 que luego de sufrir un accidente y víctima de las malas decisiones abandona este glamuroso mundo. Hayes regresa para salvar al equipo de un antiguo camarada, Rubén Cervantes (Javier Bardem). En medio de su nuevo trabajo, lleno de velocidad y adrenalina, la exestrella debe compartir con Noah Pierce (Damson Idris), un piloto en quien reconoce mucho de su manera de ser en el pasado. Con Kerry Condon (Kate McKenna), Kim Bodnia (Kaspar Smolinski) y Tobias Menzies (Peter Banning).

Dirige Joseph Kosinski. La puedes ver en Apple TV.

‘Hamnet’

La historia de Agnes (Jessie Buckley), la esposa de William Shakespeare (Paul Mescal) y la manera en que vive la devastadora pérdida de su hijo Hamnet (Jacobi Jupe), quien fallece a los 11 años. La vida de la mujer, que vive en Stratford y de su cónyuge que lucha por hacerse un lugar en Londres, se basa en la lucha, el duelo, la convivencia y la inspiración del genio de la literatura mundial. Con Joe Alwyn (Bartholomew), . Dirige Chloé Zhao. Lo puedes ver en Prime Video.

‘Elio’

Elio Solís (voz de Yonas Kibreab) tiene 11 años, vive con su tía Olga (voz de Zoe Saldaña), quien le brinda todo el cariño luego de la muerte de sus padres. El pequeño, que tiene una imaginación desbordante y que se siente solo, busca ser abducido por seres de otros planetas. Sus deseos se hacen realidad y se encuentra siendo miembro del Communiverso. En esta nueva experiencia debe enfrentarse a Lord Grigon (voz de Brad Garrett) y conoce la verdadera amistad de la mano de Glordon (voz de Remy Edgerly), el hijo del villano. Dirige Adrián Molina. Lo puedes ver en Disney+

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