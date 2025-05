Príncipe Harry quiere reconciliarse con su padre: “no sé cuánto tiempo le queda”

Este viernes 2 de mayo el príncipe Harry recibió una negativa definitiva en su intento por recuperar la seguridad para él y su familia, financiada con recursos públicos británicos. La pelea legal del príncipe lo conmina además, a pagar los gastos de abogados que han derivado de este proceso, que suman más de un millón de libras.

De igual manera, asegura que dificlmente podrá ir con su esposa Meghan y sus hijos Archie y Lilibet a tierras britancias sin las seguridad que le ha sido negada.

El príncipe Harry está dispuesto a perdonar y quiere ser perdonado

La noticia por supuesto ha impactado, no obstante, los titulares más llamativos han resultado de la entrevista que dio a BBC y donde se refirió a la inexistente relación que actualmente tiene con su familia, a su deseo de reconciliarse con su padre y su hermano e incluso, mencionó que podría perdonarlos.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia; no tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa; no sé cuánto tiempo le queda a mi padre; no me habla por este asunto de la seguridad”, dijo el esposo de Meghan Markle que abandonó el Reino Unido en el 2020 cuando decidió separarse de la familia real y residir en Estados Unidos.

@bbcnewsmundo En una emotiva entrevista con la BBC, el príncipe Harry aseguró que desearía una reconciliación con el resto de la familia real británica, de la que se distanció tras la decisión de mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan Markle. El duque de Sussex se mostró devastado en la entrevista después de haber perdido este viernes una batalla legal por intentar mantener su operativo de seguridad personal en Reino Unido. El príncipe habló con la BBC en California tras perder una apelación sobre los niveles de seguridad a los que él y su familia tienen derecho en Reino Unido. PríncipeHarry ReinoUnido FamiliaRealbritánica BBCMundo ♬ original sound - BBC News Mundo - BBC News Mundo

Recordemos que en el 2024 Carlos III, anunció que tenía cancer y se supo que Harry viajó a verlo tras la noticia, de la cual se enteró al tiempo que todo el mundo, sin embargo el encuentro habría sido breve y el último entre padre e hijo.

En la entrevista con BBC de este 2 de mayo, Harry dejó ver que sabe que una reconciliación no es sencilla."Si no lo quieren, es asunto exclusivamente suyo". De igual manera habló de los desencuentros que ha habido con William, su hermano y futuro rey de Inglaterra. “Ha habido tantos desacuerdos y diferencias entre algunos miembros de mi familia y yo. Esta situación actual, que ya lleva cinco años en lo que respecta a la vida y la seguridad humana, es el punto de fricción. Es lo único que queda”.

Harry, que escribió la fuerte autobiografía llamada ‘En la sombra’ donde hizo señalamientos de una familia real poco empática, incluso racista y mencionó episodios personales de William y Kate, es consciente de las consecuencias de su texto. “Algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán haber escrito el libro. Claro que nunca me perdonarán muchas cosas”.

El príncipe Harry se siente decepcionado

En la charla, también mencionó que los acontecimientos recientes lo han golpeado. “En este momento me siento muy decepcionado. Es una minoría. La propia prensa ha incitado tanto odio hacia mi esposa, hacia mí e incluso hacia mis hijos. Es difícil perdonar. Hay decisiones tomadas, cosas que han sucedido desde 2016 que ahora puedo perdonar”.

El hijo menor de Lady Di, no obstante dijo que él podría perdonar y dejar los malos ratos atrás.

“Ya lo superé. Puedo perdonar la participación de mi familia: mi padre, mi hermano y mi madrastra. Puedo perdonar. Puedo perdonar también, en gran medida, a la prensa por tantas cosas que han sucedido”.

Sobre la decisión judicial que lo deja sin seguridad cuando esté en tierras británicas de alguna manera responsabilizó que su padre interviniera en el asunto. Reconoció que extraña su país.

“Echo de menos el Reino Unido, claro que sí. Me da mucha pena no poder mostrarles a mis hijos mi tierra natal”.

Aquí más noticias que son tendencia