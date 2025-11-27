¿Qué es Miss Internacional 2025? Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, se alzó con la corona

La edición 2025 de Miss Internacional concluyó este 27 de noviembre en Tokio con una noticia que puso el nombre de Colombia nuevamente en los primeros lugares del panorama mundial de los concursos de belleza. Catalina Duque Abréu, Señorita Colombia 2024, se quedó con la corona tras avanzar con solidez por cada una de las etapas del certamen, celebrado en el Estadio Nacional Yoyogi y que este año reunió a más de 70 participantes.

Así fue la victoria de Catalina Duque en Miss Internacional 2025

La reina de belleza, nacida en Miami y criada en una familia antioqueña, llegó a Japón a comienzos de noviembre para sumarse a la agenda de actividades culturales, visitas oficiales y evaluaciones preliminares que caracterizan a este concurso, uno de los más antiguos del circuito internacional.

A lo largo de varias semanas, las candidatas participaron en recorridos institucionales, presentaciones en traje nacional y ejercicios de oratoria (componente clave del evento que busca resaltar el rol social de las reinas). En estos espacios, según las apreciaciones posteriores del jurado, Catalina Duque destacó por un estilo de comunicación directa y una presencia escénica que no pasó desapercibida.

En la noche de coronación, la competencia avanzó por distintos filtros hasta conformar el grupo final, integrado por las representantes de Colombia, Filipinas, Indonesia, Bolivia y Zimbabue. Al final, el jurado inclinó su decisión hacia la colombiana, siendo la cuarta vez que el país obtiene el título desde 1960.

Tras ser anunciada como ganadora, Catalina Duque dirigió unas palabras en inglés a sus compañeras, a quienes describió como una “hermandad” que le recordó la razón de ser del certamen. Luego, en español, agradeció a Colombia con un mensaje breve pero emotivo en el que subrayó la alegría de llevar de nuevo la corona al país.

Vea aquí el video de la coronación:

¿Qué es Miss Internacional?

Es un certamen de belleza fundado en 1960 y considerado uno de los más tradicionales del mundo. Fue fundado en Estados Unidos y, desde finales de los años sesenta, tiene su sede principal en Japón, donde se realiza anualmente. Su propuesta combina pasarela, entrevistas privadas y la presentación de un proyecto social, elemento que forma parte del puntaje final y que busca resaltar el trabajo comunitario de cada candidata.

El concurso es organizado por la International Cultural Association y mantiene alianzas con entidades japonesas que apoyan iniciativas sociales y educativas. Por esa razón, además del show televisado, las aspirantes participan en actividades culturales, visitas institucionales y encuentros con organizaciones benéficas durante varias semanas.

A diferencia de Miss Universe, esta competencia pertenece a una franquicia completamente distinta. En Colombia, la delegada a Miss Internacional es designada por el Concurso Nacional de Belleza (CNB), mientras que Miss Universe Colombia es la única organización autorizada para enviar a la representante nacional al certamen de Miss Universo. Por eso la ganadora del CNB compite en Miss International y no en el reinado global que se realiza bajo otra marca.