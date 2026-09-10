¿Qué le pasó al actor Roberto Cano?: “Me estaba muriendo del dolor”

Roberto Cano comenzó su carrera desde muy joven y, con el tiempo ha hecho parte de producciones como Pequeños gigantes, Perro amor, Francisco el matemático, Pobre Pablo,La ley del corazón y Narcos, entre muchas otras. Además, ha incursionado en diversos proyectos cinematográficos y, en 2024, sorprendió a todos al aceptar un nuevo desafío como participante de MasterChef Celebrity Colombia.

Roberto Cano estuvo inmóvil por dos meses

En noviembre de 2025, mientras estaba en Cúcuta grabando una serie para el Canal TRO, empezó a sentir un dolor intenso que al principio pensó que era solo una molestia muscular. Lo que parecía ser un malestar temporal se transformó en una complicada infección. “Un día me levanté como con un dolor que se me agudizó. Me fui a caminar por el hotel, se me aflojó el músculo, el dolor y arranqué a trotar, pero la trotada tampoco me ayudó”, dijo en una entrevista para La Red de Caracol Televisión.

A medida que pasaban las horas, el dolor empeoraba. Así que decidió ir a una droguería para recibir una inyección de un antiinflamatorio. Sin embargo, en lugar de sentirse mejor, su situación se agravó. “Por la noche ya se me estaba alborotando mucho el dolor… Eso fue como al mediodía, pero a las 6 de la tarde yo ya me estaba muriendo del dolor, pero no entendía por qué después de la inyección me estaba doliendo tanto” contó.

Debido a su estado de salud, el actor viajó a Bogotá para acudir al médico: “llegué con fiebre. Miraron a ver qué era, me hicieron unos exámenes de sangre y a los cinco días salió la bacteria con nombre y apellido. Ya sabían cómo tratarla, la mala noticia es que tenía una discitis que es como una infección causada por la bacteria que se alojó en la columna, en la epidura, adentro de la vértebra”.

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Cano comentó que los médicos llegaron a la conclusión de que se trataba de una bacteria vinculada a un entorno clínico y, dadas las circunstancias, la asociaron con la inyección que recibió en la droguería. “La bacteria la adquirí en la inyección que me pusieron, ahí se dieron cuenta que era una bacteria clínica, por asepsia o alguna cosa, o no limpió bien, o no se limpió bien las manos, o el guante estaba sucio, pero era de un ambiente clínico y yo no había tenido ningún otro tipo de contacto con nada clínico por esos días entonces eso era».

Duró 15 días hospitalizado y un mes y medio más en hospitalización domiciliaria. Cuando creía que estaba listo, su salud volvió a recaer. “Como estuve tanto tiempo totalmente quieto, hay una atrofia muscular. Se fue la bacteria, pero todo quedo vuelto nada.

El episodio fue para Cano una pausa forzada en su rutina y un extenso camino hacia la recuperación física. Actualmente, el artista continúa en terapias físicas para mejorar su condición de salud.