Qué pasará con los conciertos de Damas Gratis y Nanpa Básico en el Movistar Arena

El pasado miércoles, el Movistar Arena de Bogotá fue escenario de una fuerte riña entre integrantes de barras de fútbol, ocurrida en la previa del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis. La situación derivó en la suspensión del evento y dejó múltiples daños, así como personas lesionadas y un fallecido.

A raíz de lo sucedido, surgieron dudas sobre la continuidad no solo de ese espectáculo, sino también de las dos presentaciones que el rapero colombiano Nanpa Básico tiene programadas para el 9 y 10 de agosto en el mismo recinto. Ya hay claridad sobre ambos casos.

Concierto de Damas Gratis en Bogotá fue cancelado

La empresa Silra Eventos y Producciones, responsable del show de Pablo Lescano y su grupo en Bogotá, confirmó que el concierto no se va a reprogramar. La decisión, según explicó en un comunicado, obedece a que los incidentes del 6 de agosto fueron “hechos violentos irresistibles y ajenos a la organización”.

De acuerdo con la información oficial, el espectáculo avanzaba según lo planeado tras la presentación de los artistas teloneros, pero minutos antes de que la banda principal subiera al escenario, un grupo de personas irrumpió de manera violenta en el recinto, agrediendo a asistentes y causando daños en la infraestructura.

Los organizadores también lamentaron lo ocurrido y advirtieron que contaban con recursos de logística y seguridad, pero que debieron priorizar la integridad de los presentes. Además, informaron que han puesto en marcha denuncias y acciones legales para que las autoridades identifiquen y judicialicen a los responsables de los actos de vandalismo y criminalidad.

En cuanto a quienes adquirieron boletas, la compañía indicó que estará disponible para resolver inquietudes, pero reiteró que no habrá una nueva fecha para el show.

¿Qué pasará con los conciertos de Nanpa Básico en el Movistar Arena?

En medio de la incertidumbre por los daños sufridos en el escenario, el propio Nanpa Básico despejó las dudas sobre sus conciertos en Bogotá. A través de un mensaje en redes sociales, aseguró que las presentaciones programadas para este sábado 9 y domingo 10 de agosto en el Movistar Arena se realizarán con normalidad.

“Estamos melos, vamos a hacer un fiestón, bendito sea mi Dios, no se nos cayó la vuelta”, expresó el rapero paisa, quien evitó pronunciarse sobre los hechos de violencia, pero envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Según el portal de boletería oficial, las puertas para los asistentes a los conciertos de Nanpa Básico se abrirán a las 7:00 p. m. y las presentaciones comenzarán a las 9:00 p. m., manteniendo el horario previsto inicialmente para ambas fechas.