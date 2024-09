Actor, nombrado caballero, dijo que la Reina Isabel II fue “muy grosera”

El actor británico Ian McKellen fue homenajeado por la fallecida reina Isabel II en dos oportunidades. El intérprete que fue el mago Gandalf en la trilogía de El Señor de los Anillos y como Magneto en las películas de X-Men, fue nombrado caballero por sus servicios a las artes escénicas en 1991 y en el 2008, fue reconocido como compañero de Honor por sus servicios al teatro y la igualdad en 2008.

Podría pensarse que él está muy agradecido con la familia real y en especial con la reina Isabel II, sin embargo en recientes declaraciones a Times demostró que no es así, por el contrario, no guarda buen recuerdo de ella.

Según el actor de 85 años, ganador del Globo de Oro, la soberana fue descortés y grosera con él en sus pocos encuentros.. “Estoy seguro de que al final (la reina) se enojó mucho. Y en las pocas ocasiones en que me encontré con ella fue bastante grosera. Cuando recibí una medalla por actuar, me dijo: ‘Llevas haciendo esto mucho tiempo’. Yo le respondí: ‘Bueno, no tanto como usted’. Me dedicó una sonrisa de oreja a oreja, pero luego me dijo: ‘¿Hay alguien que siga yendo al teatro?’. Eso es de muy mala educación cuando le estás dando a alguien una medalla por actuar. Significaba: ‘¿A alguien le importas? porque a mí no. Ahora vete’”, indicó el actor.

Le piden a Ian McKellen, de ‘X Men’, que devuelva su título de Caballero

Las declaraciones del histrión no pasaron desapercibidas y ha sido bastante criticado, de hecho expertos en realeza como Margarer Holder, también biógrafa de la familia Windsor, le reclaman ser coherente y devolver el título de caballero que la monarca le dio, en vista de que el no se sintió cómodo con ella

“Si quizá si Sir Ian se sintió tan menospreciado por la reina podría pensar en devolver su título de caballero, aunque quizá se arrepienta en el futuro”, dijo al Daily Express Holder.

Dickie Arbiter, antiguo portavoz oficial de la difunta reina, entre 1988 y 2000, también criticó la postura del actor al hacer esos comentarios pese a haber aceptado el honor de ser llamado caballero la soberana.

“Ian McKellen fue un poco grosero y exagerado al sugerir que la difunta reina fue maleducada cuando preguntó si la gente ‘seguía yendo al teatro’. Los teatros llevan años quejándose de los altos costos y de la falta de público, una pregunta perfectamente legítima. Si eso es lo que pensaba, ¿por qué aceptó el honor? Fue un ataque sarcástico que no se esperaba de un hombre inteligente de tal talla. La pregunta es: ‘¿Realmente dijo eso la difunta reina?’ y, si es así, ¿por qué salir con eso ahora? Un golpe bajo”, dijo.

Ian McKellen también habló mal del rey Carlos, de Felipe y de Harry

Las declaraciones del actor también salpicaron a otros miembros de la realeza. Sobre el duque de Edimburgo, esposo de Isabel II, dijo que era muy excéntrico y posiblemente infeliz. Sobre el rey Carlos III, mencionó: “Sobrevive, pero está claramente dañado”. Sobre el príncipe Harry declaró. “En cuanto al (príncipe) Harry, probablemente no es lo suficientemente brillante o no tiene los amigos adecuados para ayudarse a sí mismo”.

