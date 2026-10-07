Andrés de Inglaterra demanda a la policía por su arresto. Corona advierte que no lo respalda

El 19 de febrero pasado Andrés de Inglaterra, antes duque de York, hermano del rey Carlos III, fue sorprendido en su residencia en Sandringham, en Norfolk, por las autoridades que se lo llevaron arrestado. Mientras era conducido a su lugar de detención, para ser interrogado, los expertos investigadores buscaron pruebas que respaldaran la sospecha de conducta desleal como miembro de la realeza, mientras tuvo contacto con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ahora Andrés, quien perdió sus títulos reales en ele 2025 justamente por su conducta y vínculos con Epstein, denuncia que las autoridades no habrían llevado a cabo el protocolo necesario para su detención ni para los allanamientos en sus casas. Asegura que se llevaron elementos que no están relacionados con los señalamientos que hacen parte del proceso, que además son de carácter personal.

Según el diario The Telegraph, el considerado hijo favorito de Isabel II contrató un pool de abogados luego de darse cuenta de que faltaban elementos privados de su casa, que espera le devuelvan como resultado de la demanda.

Los artículos habrían sido sustraídos tanto en su casa de Sandringham, que hoy ocupa, como en su vivienda den Royal Lodge, en Windsor.

El príncipe que hoy se llama Andrés Mountbatten-Windsor pasó más de 10 horas rindiendo declaración en la comisaría de Norfolk, y luego fue puesto en libertad. El caso contra él continúa.

Palacio de Buckingham advierte a Andrés

Por su parte, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado donde se aparta de la situación de Andrés. Adicionalmente, informa que al hermano del rey se le advirtió que no puede usar el dinero que recibe del rey Carlos III para financiar los gastos de su demanda contra la policía.

Hay que mencionar que el monarca destina fondos privados para ayudar en la manutención de su hermano, quien fue desalojado de la casa que ocupaba en Royal Lodge y ahora vive en Sandringham, aislado y sin ninguna función dentro de la familia real.

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Andrés fue repudiado justamente por sus nexos con el pederasta Epstein. Su ex esposa Sarah Ferguson, quien continuó siendo su amiga tras la separación, también fue apartada por los miembros de la corona luego de trascender que tenía estrecha amistad con Jeffrey, incluso que él la mantuvo económicamente por varios años.

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