El príncipe Harry cumplió 40, la vida y los secretos del rebelde de la monarquía

Henry Charles Albert David nació en el hospital St. Mary´s, en Londres. El príncipe Harry, que hoy llega a los 40 años, nació a las 4:20 p.m., luego de 9 horas de parto, tiempo en que la princesa Diana estuvo acompañada todo el tiempo por el entonces príncipe de Gales. Desde el principio, su vida estuvo envuelta en polémicas, la primera de ellas, la reacción de su papá, que esperaba una niña, y que medio en broma, le dijo a su esposa que además era pelirrojo. Lady Di, que tiempo atrás sabía que tendría un varón, le contó a Andrew Morton para Diana, su verdadera historia, libro publicado en 1992, que le ocultó la verdad a Carlos y que no pudo superar el comentario sobre el color del cabello del bebé, herencia de su línea materna. El segundo hecho controversial tuvo que ver con el matrimonio de sus padres: Lady Di le contó a Morton que, aunque durante su gestación había vivido los momentos más felices en pareja y que renacían sus esperanzas por mantener su unión, luego de su llegada a casa con su recién nacido en brazos, todo se desmoronó.

Harry llegó a los 40 rodeado de polémicas. ¿Quiere acercarse a su padre, el rey Carlos III? Fotografía por: Getty Images

Harry y William, su hermano mayor, quien en ese momento era el segundo en la línea de sucesión, tuvieron una infancia marcada por el aprendizaje de las normas de protocolo real y el amor de su mamá, quien buscaba que tuvieran una vida lo más normal posible. Su mamá les recalcó que fueran siempre muy unidos.

A los 8 años, Harry vivió el divorcio de sus padres y aprendió a ‘repartir’ su tiempo entre los dos. Los fotógrafos, que lo siguieron desde que nació, estuvieron en los momentos felices que pasaba con su hermano y su mamá, quien, en más de una ocasión, los alejó para poder disfrutar en privado con sus niños.

A los 12 años, Harry recibió la noticia que cambiaría su vida. Su padre, el príncipe Carlos, se sentó en su cama, en el castillo de Balmoral, y le dijo que su mamá había muerto. Durante muchos años, el duque de Sussex (título que recibió de la Reina Isabel II en 2018), se guardó esos recuerdos, pero en Spare, su autobiografía, rememoró esos oscuros momentos. No lloró por temor a romper el protocolo y se negó a aceptar la muerte de la princesa: se aferró a la idea de una huida, ideada por ella, para vivir su vida tranquila. Solo pudo llorar sin contenerse en el funeral privado, junto a féretro donde su madre tenía entre sus manos una foto suya y de su hermano William, “quizá los dos únicos hombres que la querían de verdad, sin duda los que más la querían. Por toda la eternidad le sonreiremos en la oscuridad”, escribió.

El príncipe Harry, un escandaloso adolescente real

Harry vivió su primer escándalo cuando estaba en el colegio. Tenía 17 años cuando el News of The World reveló consumía alcohol y sustancias (él contó toda su experiencia en Spare). Se graduó en el 2003, a los 19, y decidió tomarse un año sabático. Precisamente, durante este tiempo tuvo su primer problema directo con los paparazzi, que lo esperaban a la salida de un club. Uno de ellos se acercó demasiado, algo que irritó al joven príncipe, quien le dio un empujón.

Un año después, su imagen en primera plana, vestido con un uniforme nazi, causó revuelo. El príncipe, que después del hecho, y por instrucción de su padre, habló con un rabino sobre la realidad del Holocausto, contó en Spare que escogió este atuendo para la fiesta de disfraces por consejo de su hermano William, quien llevó un disfraz de felino, y su novia Kate. Esta vez no hubo paparazzi de por medio, un asistente al evento filtró la imagen a la prensa. Lo mismo ocurrió en agosto del 2012, durante un viaje a Las Vegas, donde fue captado desnudo en su hotel. El royal y sus amigos, acompañados de varias mujeres, organizaron una partida en que ‘apostaron’ sus prendas.

El príncipe Harry reveló intimidades reales

El 8 de enero del 2020, Harry, duque de Sussex y la exactriz Meghan Markle, sacudieron los cimientos de la monarquía. Ese día, el nieto de la reina Isabel II anunció que él y su esposa renunciaban a sus labores reales y que emprendían nuevos rumbos. Su primera parada fue en Canadá, para luego establecerse en California. El 8 de marzo del 2021, los duques, que esperaban su segundo hijo, le concedieron a Oprah Winfrey una entrevista polémica, donde se tocaron temas como el racismo dentro de la familia real y el poco apoyo que le habían dado a Meghan. Ningún miembro de ‘La Firma’ se había atrevido a tanto, y aunque desde el Palacio de Buckingham se emitió un pronunciamiento acerca del racismo, que se trataría en privado, fuentes cercanas dieron fe del profundo desagrado que las declaraciones habían causado en el príncipe Carlos y el príncipe William…Pero faltaba algo más: en enero del 2023, Harry lanzó Spare (En la sombra), escrito en el que literalmente, se desahogó. Su relación con el rey Carlos III, distante y llena de alusiones, aparentemente sarcásticas, sobre su origen, “el rumor que circulaba en ese momento de que mi verdadero padre era uno de los antiguos amantes de mamá: James Hewitt”, la verdad de su vínculo con William, “siempre ha existido esta competencia entre nosotros, extrañamente”, la petición a su padre para que no se casara con Camilla, en un intento de evitar que la compararan con Lady Di.

En otro de sus apartes, el príncipe Harry, a quien su hermano William siempre llamó Harold, abordó la relación del hoy príncipe de Gales y su esposa Kate con Meghan Markle: eran fanáticos de Suits, la serie en que la actriz interpretaba a Rachel Zane. Todo cambió cuando se comprometieron, pues el mayor expresó sus dudas por la rapidez del compromiso del menor. Golpes entre hermanos, insultos y lágrimas de la nueva duquesa de Sussex, fueron algunas de las declaraciones que contribuyeron al alejamiento permanente entre los hijos de Lady Di, que solo se encontraron en los funerales del duque de Edimburgo y la reina Isabel II, sus abuelos, en la coronación del rey Carlos III, su padre y en los funerales de Lord Fellowes, esposo de su tía Jane, hermana de la princesa Diana.

Las mujeres que amaron al príncipe Harry

Uno de los primeros romances, en 2003, fue con la periodista Nathalie Pinkham, aunque nunca fue confirmado. Continuaron siendo amigos. En el 2004 comenzó una relación Chelsy Davy, que se prolongó por 8 años. La abogada nacida en Zimbabue, a quien conoció en África, terminó porque le parecía complicado seguir en una relación con todos los medios pendientes de ella.

Su relación con Chelsy tuvo altibajos, y en este tiempo salió con Astrid Harbord, pero al parecer un affaire fue cosa de una noche. Ese mismo comenzó a salir en secreto con Caroline Flack, presentadora de Factor X, pero una vez más, la excesiva exposición mediática acabó con el romance. Su siguiente relación no acabó por esta causa: la cantante Mollie King no era partidaria de mantener su relación en un perfil bajo, algo no muy bien visto en la realeza. La siguiente mujer en la vida del príncipe Harry fue Florence Brudenell, pero lo mismo que Chelsy, no disfrutaba de la atención de los periodistas.

En el 2012, el hijo menor del rey Carlos III conoció a la mujer que a todas luces pudo convertirse en su esposa, la actriz Cressida Bonas contaba con el beneplácito de la familia real, pero el asedio de los medios hizo que la relación acabara. Harry salió con otras mujeres, como la cantante y compositora Ellie Goulding, hasta que en julio del 2016 tuvo su primera cita con Meghan Markle, con quien se casó el 19 de may del 2018.