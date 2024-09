El príncipe Harry se habría tatuado en Nueva York ¿qué imagen pidió?

Aunque se podría pensar que la realeza británica tiene prohibición o sanción a los miembros de la familia que se tatúen, en realidad no es así. Aun así, no es muy usual ver que alguno de los Windsor lleve imágenes en su piel. Por el contrario, algunos miembros de otras familias reales alrededor del mundo exhiben orgullosos imágenes hechas en su piel.

Hasta ahora no se tiene conocimiento de que algún de los integrantes de la realeza inglesa tenga algún tatuaje permanente. Hace unos años Kate Middleton exhibió en uno de sus viajes uno hecho de henna, igualmente Meghan quiso hacerse algunos. Estas marcas tienen la particularidad de durar solo unos días.

Por ello, han causado gran revuelo las imágenes captadas esta semana que dejan ver al príncipe Harry descendiendo de su camioneta negra, escoltada por un fuerte equipo de seguridad, y caminando hacia un local de tatuajes ubicado en East Side Ink, en el Lower East Side de Nueva York.

¿Qué hace el príncipe Harry en Nueva York, sin Meghan Markle?

El príncipe Harry estuvo en Nueva York debido a que participó en la Iniciativa Global Clinton (CGI) 2024 celebrada en el Hotel Hilton de la ciudad.

Según ha reportado Page Six, el hijo menor de Lady Di estuvo en el local de tatuajes allí por más de una hora, lo que de alguna manera dejaría en evidencia que se hizo uno en su piel. Hasta el momento es un enigma qué imagen escogió y dónde está.

El local visitado por el duque de 40 años, que vestía pantalón verde oscuro y camisa polo gris, ha sido también el lugar donde celebridades como Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans y Jeremy Renner de ‘Avengers’, han marcado su piel.

Curiosamente algunos medios han titulado “Príncipe Harry ha ido aun sucio salón de tatuajes”, pero es claro que se trata de un sitio reputado y especializado en los tatoos.

Después de Nueva York, a donde fue sin su esposa Meghan, Harry vuela a Londres este fin de semana para su visita anual para apoyar a WellChild en su ceremonia de premiación. También va solo.

La famosa anécdota del tatuaje de Harry

Volviendo al tema de los tatuajes, hay una anécdota que por años ha circulado y que incluso en algún momento ella mencionaron al duque de Sussex, quien solo rió y no dijo si era verdad o no. La anécdota tiene que ver con que un día cuando Harry estaba en la academia militar y fue obligado a bajarse los pantalones porque su superior quería saber si se había hecho un tatuaje en honor a su entonces novia Chelsy Davy.

El diario The Sun publicó esta situación, con base en información dada por otros militares presentes en ese supuesto momento. Aseguró que Harry no estaba enterado de la situación y se bajó los pantalones y quedó en evidencia que no había tatuaje y pronto se unió a las carcajadas del grupo al verse en calzoncillos.

