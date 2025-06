Príncipe William: al ser rey tomaría drástica decisión sobre un familiar cercano

Según expertos en realeza, el príncipe William, heredero al trono, quien está alejado del príncipe Harry, su hermano menor, está en desacuerdo con su padre, el rey Carlos III, en lo que respecta al manejo que ha dado a su relación con alguien cercano: su tío, el príncipe Andrés y, al parecer, con su paulatino regreso a las reuniones que tienen que ver con la familia, que podrían relacionarse con actividades oficiales en el futuro. El esposo de Kate Middleton habría fijado su posición durante las celebraciones de Pascua, uno de los eventos más tradicionales para ‘La Firma’, pues este año, el primogénito del soberano y su familia no se hicieron presentes. El acto no pasó desapercibido para los analistas reales, y en informaciones recogidas por The Mirror, la decisión de royal tiene una justificación: “William no tiene tiempo para su tío. Esta Pascua se trataba de pasar tiempo con su propia familia, pero prefiere situaciones en las que no tenga que pasar tiempo con él”.

El rey Carlos III, de 77 años y su hermano Andrés, de 65, han tenido una tensa relación por cuenta de los escándalos protagonizados por este último. Fotografía por: Getty Images

El príncipe William quiere proteger a la monarquía

Precisamente, Hilary Fordwich, experta en temas reales, habló sobre el tipo de relación que tienen el príncipe de Gales y el tercer hermano de su padre, de quien se dice, era el hijo favorito de la reina Isabel II, describiéndola como “tensa”. Según las declaraciones entregadas a Fox News Digital, en su vínculo existe resentimiento, pues William no tolera que el duque de York, de 65 años, haya sido protagonista de varios escándalos que mancharon la reputación de la familia real inglesa, entre ellos, el caso Epstein, la demanda de Virginia Guiffre y el caso del espía chino. El ex de Sarah Ferguson, quien perdió sus títulos reales y además ya no recibe manutención real, ha concedido polémicas entrevistas que, lejos de limpiar su imagen, la ponen en entredicho.

Por esta razón, se dice que William, quien tiene como directriz cuidar a la monarquía y hacer que quede libre de toda sombra de duda o escándalo, tomaría una importante decisión cuando ascienda al trono. “El príncipe William se asegurará de que Andrés quede completamente excluido de la vida real, así como de todas las apariciones públicas”, aseguró Fordwich al medio mencionado.