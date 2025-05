El Rey Carlos III comparte reflexión tras ser diagnosticado con cáncer: “Es aterrador”

El monarca, de 76 años, actualmente recibe tratamiento para una forma no revelada de la enfermedad desde principios de 2024. Reflexionó sobre cómo se ha convertido en una “estadística” con un mensaje escrito entregado en una recepción del Palacio de Buckingham para organizaciones benéficas contra el cáncer.

Dijo: “Cada diagnóstico, cada nuevo caso, será una experiencia desalentadora y a veces aterradora para esas personas y sus seres queridos. Pero como yo mismo me encuentro entre esas estadísticas, puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone de relieve lo mejor de la humanidad. Sin duda, me ha permitido apreciar aún más el extraordinario trabajo realizado por las notables organizaciones y personas reunidas aquí esta tarde, a muchas de las cuales he conocido, visitado y apoyado a lo largo de los años”.

Agregó que “los momentos más oscuros de la enfermedad pueden ser iluminados por la mayor compasión. Como patronos de muchas de estas organizaciones, la Reina y yo hemos visto de primera mano cómo no sólo financian investigaciones vitales y prestan una asistencia sanitaria excepcional, sino que también crean espacios donde los pacientes y sus familias encuentran refugio, comprensión y ayuda práctica cuando más lo necesitan”.

Dijo que, lo que lo sorprende una y otra vez es el profundo impacto de la conexión humana, ya sea en la cuidadosa explicación de una enfermera especializada, en la mano tendida por un voluntario de un hospicio o en la experiencia compartida en un grupo de apoyo. “Estos momentos de afinidad crean lo que yo llamaría una ‘comunidad de cuidados’, que sostiene a los pacientes en los momentos más difíciles. Así que a todos los investigadores que persiguen avances pioneros; a los profesionales sanitarios que proporcionan tratamiento especializado; a los voluntarios que ofrecen consuelo o hacen campaña para concienciar; y a los recaudadores de fondos que hacen posible todo este trabajo vital: tienen la admiración y gratitud más profundas de toda mi familia”.

“Su compromiso con el diagnóstico precoz, con terapias cada vez más eficaces y con una atención verdaderamente holística representa lo mejor que nuestro país puede ofrecer. Este esfuerzo colectivo nos recuerda lo que podemos conseguir cuando estamos unidos con un propósito común y una determinación fuera de lo común. Aunque el viaje de cada paciente puede ser diferente, juntos están garantizando que un diagnóstico de cáncer nunca signifique enfrentarse al futuro sin esperanza ni apoyo”, continuó.

El Rey concluyó su larga declaración haciendo referencia a la difunta Dame Deborah James -fallecida en 2022 a los 40 años tras una batalla contra el cáncer de intestino- y a su eslogan de “esperanza rebelde”, e instó a los oyentes a “disfrutar de la vida” sin remordimientos.

Dijo: “Y a aquellos que reciban una noticia tan triste hoy, mañana o en cualquier momento en el futuro, sólo puedo hacerles eco de las palabras de despedida de la difunta Dame Deborah James, cuyos padres estoy encantado de tener aquí con nosotros esta noche, y cuyo ejemplo es una inspiración para todos nosotros, en la salud y en la enfermedad: ‘Encuentra una vida que valga la pena disfrutar; asume riesgos; ama profundamente; no te arrepientas; y siempre, siempre ten una esperanza rebelde’. Estoy muy agradecido por todo lo que hace”.