Luto en la realeza. Murió la princesa Astrid a dos días del entierro de su hermano, el rey

«La princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años», indicó la comunicación oficial emitida por el Palacio Real de Noruega acerca de la muerte de la princesa Astrid, hermana del rey Harald y tía del recién nombrado monarca de esa casa real, Haakon VIII.

Astrid de Noruega había nacido en 1932, era la segunda hija del rey Olav V, quien estuvo en el trono entre 1957 y 1991. No fue coronada ya que la ley de Noruega no permitía que las mujeres fueran reinas, cuando su hermano ascendió al trono.

La princesa fue muy polémica hace seis décadas cuando se casó, en 1961, con el medallista olímpico Johan Martin Ferner, quien era un plebeyo y divorciado. Conservó su título y su rol oficial en la monarquía, pero con el paso del tiempo, sus apariciones públicas fueron escaseando. En su matrimonio tuvo cinco hijos.

La princesa llamó la atención hace solo un par de días en Oslo, en el entierro de su hermano, el rey, ya que se vio sumamente triste en su silla de ruedas frente al féretro de él. El rey Harald murió el 28 de agosto a los 89 años y sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia del castillo de Akershus. En la despedida al noble estuvieron entre otros líderes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el heredero al trono británico, el príncipe William; los reyes de España, Letizia y Felipe; los monarcas de Países Bajos y de Bélgica, el príncipe heredero de Japón, entre otros.

¿Qué dijo el nuevo rey de Noruega sobre muerte de la princesa Astrid?



Como señal de duelo por la muerte de su tía Astrid, Haakon VIII decretó que las banderas ondeen a media asta en el balcón del Palacio este viernes 11 y el día del funeral.

«A lo largo de su larga vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real con calidez y dedicación. A los 22 años tuvo que asumir el papel de primera dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Märtha. En su labor, la princesa Astrid siempre demostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso. La tía Astrid fue un gran apoyo para el rey Harald y para el resto de la familia. Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid», dijo el rey Haakon sobre la fallecida princesa.



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