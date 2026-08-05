Meghan cumplió 45 años y así los celebró. El príncipe Harry grabó a la duquesa de Sussex

La duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry llegó este martes 4 de agosto a sus 45 años. La madre de Archie y Lilibet nuevamente demostró que a la hora de celebrar prefiere la intimidad de su familia y compartir en ambientes conocidos que grandes agasajos.

En vestido de baño celebra cumpleaños

La misma duquesa subió a su Instagram una foto, que algunos cibernautas creen fue tomada por el propio príncipe Harry, donde se le observa enfundada en un vestido de baño oscuro, de una pieza, radiante mientras salta a la piscina de su mansión en Montecito, California, dejando atrás un arreglo de globos típicos de las fiestas de cumpleaños. “¡Gracias por todo el cariño de cumpleaños!”, puntualizó la cumpleañera en su publicación digital, que de inmediato recibió miles de likes.

En otro material, compartido por Meghan en sus historias temporales de Instagram, se observa como ella baila en su cocina luciendo una camiseta que tiene una leyenda, cuya traducción a español significa “Está dando señora”. Se presume que el camarógrafo fue también el mismo príncipe pelirrojo.

De fondo se alcanza escuchar al hijo menor de Carlos III diciendo: “Ay, Dios mío”, en tono divertido. Luego enfoca el desayuno con el que festejaron los 45 años de Markle y que incluyó pan, queso y tomates.

Luego la imagen se centra en las dos mascotas de la familia. La perra beagle Mia y la labradora negra Pula, quienes lucen gorritos de fiesta de cumpleaños. Se escucha a la pareja reír con la ocurrencia mientras pide que los perros se queden quietos para evitar que se les caigan los gorritos de cartón.

Meghan nació el 4 de agosto de 1981 en California. El 19 de mayo del 2018 se casó con el príncipe Harry, quien tiene actualmente 41 años.

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