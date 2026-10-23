Meghan, duquesa de Sussex, reacciona a graves acusaciones contra su padre: “Consternada”

Cuando Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron en el 2018 no fue el padre de la novia Thomas Markle, quien la entregó en el altar. Esta tarea la hizo el entonces príncipe de Gales, Carlos, quien hoy es el rey de Inglaterra.

Inicialmente se informó que Thomas había tenido complicaciones médicas que le habían impedido acudir a la ceremonia. Sin embargo, posteriormente trascendió que Meghan y su padre estaban distanciados. Se supo además que el señor negociaba con algunos tabloides británicos para dar información sobre su hija a cambio de dinero.

En realidad, la relación entre Meghan y su padre es nula, algo por lo que algunos criticaban a la duquesa de Sussex. A finales del 2025 se supo que Thomas sufrió un derrame cerebral y luego le debieron amputar una de sus piernas. El padre de la duquesa que había pasado un tiempo radicado en Filipinas se trasladó a una clínica de rehabilitación en Florida, Estados Unidos, donde su hija nunca lo ha visitado.

Las acusaciones contra Thomas Markle, papá de Meghan

Ahora que trascendieron las más recientes noticias sobre Thomas Markle la distancia de Meghan con él parece tener una sólida explicación.

Thomas Markle está enfrentando señalamientos por posesión de material de abuso sexual infantil. Al parecer, el material habría sido hallado en su casa en Filipinas en uno de los dispositivos que utilizaba.

Ante la gravedad de la situación Meghan se pronunció. La declaración fue emitida mediante un comunicado a medios como CNN, People y The Washington Post, en este, la esposa del príncipe Harry expresó sentirse “profundamente angustiada” por la información que se publicó sobre su progenitor.

En su declaración, Meghan afirmó que sus pensamientos están con cualquier niño que pueda haber sido dañado, pues su padre está siendo acusado por pedofilia. “Estoy profundamente angustiada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños”, dijo la duquesa.

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La duquesa también reveló que en 2018 ya había sido informada de “acusaciones inquietantes y perturbadoras” contra su padre, con quien no mantiene relación desde hace años. Según explicó, una carta con esas acusaciones fue enviada a la Policía Metropolitana y al Royalty and Specialist Protection, y posteriormente se le comunicó que el caso estaba siendo investigado.

Meghan aprovechó el comunicado para justificar su decisión de mantener a sus hijos, Archie y Lilibet, alejados de su abuelo. “Espero que ahora se entienda que, pese a las distorsiones de ciertas publicaciones de los medios a lo largo de los años, el distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos”, afirmó.

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La duquesa también expresó que confía en que las autoridades estén buscando proteger y dar justicia a las familias afectadas por este caso. “Confié en que las autoridades estaban haciendo lo mismo por otras familias”, añadió en su declaración.

Meghan describió lo que se ha descubierto como “más repugnante de lo que nadie podría imaginar” y expresó su deseo de que se haga justicia plenamente. “Mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, señaló.

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Hijo de Thomas Markle lo acusó

La acusación e investigación contra Thomas Markle surgió tras una denuncia puesta por Thomas Markle Junior, su hijo tras encontrar en el subsuelo una serie de fotos, guardadas en un computador y un celular, que incluían abuso sexual hacia menores en su antigua residencia en Filipinas. Así lo reveló a The Sun. Al parecer las fotos pudieron ser tomadas en Rosarito, México. Las autoridades habrían descubierto el material durante una redada relacionada con una investigación separada.

Thomas Markle negó categóricamente las acusaciones en una entrevista con el Daily Mail desde el centro de rehabilitación donde reside en Florida tras la amputación de su pierna. “Estoy conmocionado, estoy herido y estoy muy molesto de que mi hijo esté haciendo estas acusaciones contra mí”, dijo el octogenario, quien calificó las denuncias como “mentiras enfermizas”.

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Hasta el momento, no se ha confirmado si Thomas Markle enfrentará cargos formales ni cuál será el curso de la investigación. Mientras tanto, Meghan Markle ha dejado claro que su prioridad sigue siendo la protección de sus hijos y que su distancia con su padre se debe exclusivamente a esa razón.

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