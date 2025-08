Meghan Markle cumple 44 años y lo celebra de particular manera, junto a Harry

Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry se separaron de la corona británica en el 2020. Consideraron que necesitarían una vida alejada de los compromisos reales, más cercana a una más real, que la que se vive cuando se es parte de la monarquía. Era claro que la nueva integrante de los Windsor, Meghan, no se sentía cómoda en medio de la familia del hijo menor de Lady Di y Carlos, hoy rey de Inglaterra.

En Estados Unidos, donde han residido desde entonces, luego de una breve parada en Canadá, país de origen de Meghan, han crecido sus dos hijos y han ocupado titulares sobre sus actividades. Libros y entrevistas hablando de lo que es ser parte de una familia tan compleja como la real británica y calificativos de la misma, que no han calado bien entre los nobles han derivado en una distancia enorme. De alguna manera, Harry y Meghan no son ya bienvenidos en el seno de los reales de Inglaterra.

En ese ambiente Meghan Markle llega este 4 de agosto a sus 44 años y algunos tabloides británicos destacan que no es mucho lo que tiene por celebrar, ya que apenas la semana anterior Netflix anunció que el contrato que tiene con los Sussex de 100 millones de dólares termina en septiembre próximo. La razón no es otra que la poca acogida de los contenidos que ellos han generado. Anteriormente Spotify también deshizo el contrato que había hecho con ella.

Meghan Markle lanza vino en cumpleaños 44

Meghan, quien lanzó su propia línea de productos de élite As Ever en el 2024 tampoco ha logrado las ventas esperadas con sus artículos para el hogar. La crítica ha sido que más que un emprendimiento sólido, es un capricho de Meghan que no caló en el mercado y que tampoco hay producción suficiente que permita ofrecer dicho elementos en lugares donde el público los pueda comprar.

Aun así, Meghan en su cumpleaños seguirá apostándole a sus lanzamientos. Los 44 años llegan con la salida de su primer vino, se trata de uno blanco que ya ofertó en sus redes sociales. “Esto reafirma todo el amor, tiempo y esfuerzo que nuestro equipo —y nuestra fundadora— pusieron en crear esta mezcla que evoca el espíritu bañado por el sol del Valle de Napa y la atmósfera impresionante de la Costa de California”, anunció la firma en un comunicado. “Gracias por llenar nuestra copa. ¡Ahora es nuestro turno de llenar la suya!”.

Sobre la celebración se sabe que será en casa junto a sus hijos con la tradicional torta. Aunque no se descarta que haya una salida romántica y californiana de Meghan y su marido.

Horas antes del cumpleaños, la familia en pleno: Meghan, Harry, Archie y Lilibeth fueron avistados en la playa a solo diez minutos de su casa en Montecito, donde el pequeño de 6 años continúa tomando clases de surf. Un deporte que a Harry siempre le ha gustado.

Meghan llega a los 44, en medio de informaciones sobre la intención de ella y de Harry de hacer las pases con Carlos III. De hecho, recientemente trascendió que Harry puso en conocimiento del palacio su agenda, de tal manera que nada se cruzara con actividades de la familia o las opacara.

El momento empresarial de Meghan no parece ser el mejor y por ello, se dice que más que el deseo de reconciliación con Gran Bretaña, lo que tienen los duques de Sussex es una necesidad económica que deben comenzar a suplir.

