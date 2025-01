Meghan Markle quiso vender libro sobre su divorcio del príncipe Harry

Si algo ha caracterizado a los duques de Sussex desde que se separaron de la familia real británica en el 2020 y se marcharon a vivir a Estados Unidos, es su habilidad para crear nuevos negocios, alianzas y en general, productos que arrojen dinero y así evitar vivir de la monarquía que tanto han señalado.

Sus ingresos han llegado gracias a su contrato con Netflix para realizar documentales y docuseries que sigue vigente y hasta hace un tiempo del podcast ‘Archetypes’, que luego se supo ella no realizaba, sino solo ponía su voz en posproducción. Sobre este negocio, recordemos que el ejecutivo de Spotify Bill Simons fue quien reveló que la plataforma había cancelado el contrato por 20 millones de dólares de los duques e incluso los señaló de estafadores. Sin pódcast, el matrimonio ha seguido diversificándose. Se sabe que además de libros y entrevistas, la pareja tiene tarifas para dar conferencias.

Los medios norteamericanos indicaron que hace dos años Meghan dio una conferencia para la Fundación The Women’s Fund, en un evento llamado “The Power of Women: An Evening with Meghan”, en el hotel Marriott Downtown de Indianápolis y por una hora de su discurso cobró un millón y medio de dólares.

Meghan Markle quería escribir sobre un divorcio que no existe

Ahora trasciende un negocio adicional, algo particular, que Meghan quiso explorar y que resulta algo absurdo. Según lo divulgado por Vanity Fair, con base en testimonios logrados sobre la vida de los duques de Sussex en Estados Unidos, la esposa de Harry habría querido negociar con una editorial la posibilidad de escribir un libro sobre su divorcio del príncipe, asunto algo disparatado, pues no tenía ni tiene, al parecer planes de romper con el hijo menor de la princesa de Gales.

Según el informe, Meghan habría ofrecido el texto, que dada la falta de credibilidad de su autora en el tema no llegó a prosperar.

Curiosamente a lo largo de los años los rumores de divorcio siempre han acompañado a Meghan y a Harry, incluso en recientes declaraciones él los negó categóricamente.

“Aparentemente hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. Aparentemente también nos hemos divorciado unas 10 o 12 veces. Así que es como, ¿qué?’”, mencionó. “Es difícil seguirles el ritmo, pero por eso lo ignoramos. Las personas por las que más siento pena son los trolls”, añadió Harry antes de que se supiera que su esposa querría lucrarse de un hecho inexistente.

En los últimos meses, el hecho de que han mermado las apariciones de los dos en público así como que han viajado en solitario, ha derivado en que se rumore más sobre una ruptura, sin embargo como suele suceder, todo se mantiene en el plano de la especulación.

