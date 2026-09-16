Meghan y Harry cambian a sus hijos de colegio a 2 días de entrar. Hubo alertas de seguridad

Esta semana se conoció que el príncipe Harry y su esposa Meghan, denominados Duques de Sussex, decidieron cambiar a sus hijos de colegio a solo dos días de haber comenzado las clases escolares.

Según un comunicado que habría llegado a CNN, la pareja indicó que no se trató de una razón vinculada con la institución educativa. Tabloides como The Sun y Telegraph indicaron que la duquesa emitió una alerta por una filtración. Con el nuevo hecho los medios ingleses ponen sobre la mesa nuevamente el asunto de la protección a Harry y su familia y trasciende que el comité ecargado de evaluar los riesgos a amenazas de personajes públicos o realeza en el país, estaría estudiando el de los Duques de Sussex y sus hijos.

Comunicado sobre el cambio de colegio de Archie y Lilibet

“La decisión de cambiar a los niños de colegio se tomó tras una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre los aspectos prácticos de su situación actual”, dijo el portavoz que habría emitido el comunciado a CNN.

“Los padres agradecen enormemente a todos los profesores y al personal el cariño, la dedicación y el esfuerzo que han demostrado hacia su familia. Esta decisión no debe interpretarse en modo alguno como un reflejo de la calidad del colegio ni de la excepcional atención que los niños han recibido allí”, puntualiza la información.

El diario The Sun, reveló que “la duquesa de Sussex provocó una alerta de seguridad” cuando su número de celular se filtró de un chat de WhatsApp entre madres y padres de estudiantes de una nueva escuela de su hijo mayor. El medio publicó la captura de pantalla que indicaría la respuesta de Meghan al llegar al grupo de acudientes "¡Hola mamás! Gracias por la cálida bienvenida. Estoy muy feliz de formar parte de esta comunidad”, habría escrito Meghan en el chat escolar.

Riesgo de Meghan, Harry y los niños estaría siendo evaluado

Estos acontecimientos ocurren mientras se conoce que la familia de Harry recibirá la evaluación de riesgos y dependiendo de ello habría una protección del estado a la familia. tanto el duque como la duquesa de Sussex recibirán próximamente una evaluación oficial de riesgos tras su regreso a Gran Bretaña.

Dicha evaluación se realiza a partir de datos precisos como sus rutinas diarias, desplazamientos hacia el colegio y domicilios que frecuentan, entre otros aspectos.

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La evaluación ocurre luego de que el príncipe Harry haya librado y perdido una batalla legal amplia, por años, con el Ministerio del Interior del Reino Unido después de que este decidiera en febrero de 2020 que ya no se le brindaría protección cuando estuviera en el país.

Harry quien renunció a su rol como miembro de la realeza habría argumentado que si bien ya no es parte activa de la Corona, sigue siendo el hijo de un jefe de Estado con riesgo. Así mismo, que su esposa Meghan está en situación similar comparándola con el asedio que sufría Lady Di, su madre.

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