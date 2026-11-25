Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, esposa del hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, enfrenta un sólido caso por la posesión de material audiovisual de abuso sexual en menores de edad en Estados Unidos, por lo cual es acusado formalmente, según publicó Bill Essayli, Primer Asistente del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, en su cuenta de X.

Markle, quien residía en una clínica dedicada al cuidado de personas mayores en Estados Unidos fue arrestado el pasado 4 de noviembre en Lakeland, Florida y al parecer, sería extraditado a California donde deberá comparecer en un Tribunal de Distrito.

Los cargos por los que será imputado se refieren a hechos o posesiones que tenía entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre pasados. En esa fechas presuntamente poseía negativos fotográficos de 35 milímetros con material de abuso sexual infantil que fue transportado mediante canales de comercio interestatal y extranjero.

Thomas Markle fue declarado mentalmente apto para el juicio

Según la información, si es declarado culpable, podría tener una pena de 20 años de prisión por cada delito

El primer fiscal Essayli, reveló que las autoridades recibieron en octubre pasado la información sobre las posesiones del material mencionado tanto en Filipinas como en lugares que Markle había alquilado en Los Ángeles.

El FBI tuvo acceso a dichos sitios y los allanó incautando cerca de 78 artículos entre diapositivas, negativos y libros. “Markle sabía que las imágenes constituían material de abuso sexual infantil y, al menos en una de ellas, aparecía un menor prepúber, así como un menor que aún no había cumplido los 12 años de edad”, mencionó la nota de la Fiscalía que el diario El País reprodujo.

A federal grand jury in Los Angeles today indicted Thomas Wayne Markle, 82, of Lakeland, Florida, on two counts of possession of child pornography. Markle, in federal custody in Florida, faces a statutory maximum of 20 years in federal prison on each count if convicted.… pic.twitter.com/JRwRmG0E9E — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) November 24, 2026

Hay que señalar que el pasado 19 de noviembre Thomas Markle fue declarado mentalmente apto para enfrentar una audiencia realizada en Tampa, Florida. Así mismo trascendió que en la casa en la que vivió temporalmente en Rosarito, México, también habría sido descubierto material relacionado con los delitos contra menores de edad.

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Desde que trascendieron las noticias sobre los señalamientos delicados que enfrenta su padre, Meghan Markle se ha pronunciado en una única ocasión mencionando estar “consternada” por lo revelado y solidarizándose con quienes pudieron ser víctimas de Thomas.

Aseguró además saber que él estaba siendo investigado desde el 2019 y por esa razón, ha preferido alejarse y que sus hijos no tengan contacto con él.

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