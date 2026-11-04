Papá de Meghan Markle: Policía confirma hallazgo de archivos de abuso sexual infantil

La Policía Nacional de Filipinas confirmó el hallazgo de material de abuso y explotación sexual infantil en varios dispositivos relacionados con Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Los archivos fueron identificados durante un análisis forense preliminar de equipos que su hijo, Thomas Markle Jr., entregó a las autoridades a finales de octubre.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, las autoridades no han determinado si Thomas Markle Sr., de 82 años, aparece en los archivos encontrados ni si los dispositivos estaban registrados a su nombre. El hombre ha negado las acusaciones en su contra.

La investigación que involucra al padre de Meghan Markle

El general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía Nacional de Filipinas, confirmó el martes 3 de noviembre que los primeros resultados del análisis forense permitieron identificar archivos multimedia con material de abuso y explotación sexual infantil. También señaló que los contenidos serán sometidos a nuevas revisiones para establecer su procedencia y obtener mayores detalles.

Según la información entregada por las autoridades y recogida por la agencia EFE, entre los dispositivos examinados hay al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas de memoria SD, cinco discos duros y una cámara, en los que aparecen grabaciones de menores de ambos sexos y de origen asiático junto a adultos en situaciones de violencia sexual.

Hasta ahora, los investigadores no han identificado a personas filipinas entre quienes aparecen en las imágenes y tampoco se ha establecido, al menos de manera preliminar, que dichos archivos se hayan originado en Filipinas.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue director de iluminación y director de fotografía de televisión en Hollywood. Actualmente está retirado. Foto: REVISTA VEA - Leonardo Sánchez

El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, José Melencio Nartatez Jr., advirtió que el hallazgo no permite establecer responsabilidades de manera inmediata. En declaraciones recogidas por AFP, insistió en que las autoridades deben determinar de dónde provienen los archivos, quiénes podrían estar involucrados y si se cometieron delitos contemplados en la legislación del país.

Si las pesquisas reúnen pruebas suficientes, la Policía podría presentar cargos por delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual infantil en línea. El FBI y las autoridades estadounidenses también colaboran en las pesquisas.

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La investigación también llegó a México

El caso tiene otra línea de indagación en México. La Fiscalía de Baja California realizó una diligencia en un depósito que habría sido alquilado por Thomas Markle en la región de Rosarito. El procedimiento se produjo después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima sobre la posible existencia de material de abuso sexual infantil en el lugar.

De acuerdo con la información de AFP, los investigadores encontraron revistas de origen asiático, algunas con una antigüedad aproximada de 20 años, y decomisaron equipos informáticos. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han confirmado que los objetos incautados contengan material de abuso sexual infantil. Tampoco han establecido públicamente una conexión entre esos elementos y los archivos identificados en Filipinas.

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El pronunciamiento de Meghan Markle

Thomas Markle Jr. (medio hermano de Meghan) aseguró al diario británico The Sun que encontró cientos de imágenes en unas cajas que su padre habría dejado en su antigua vivienda de Cebú. Según su testimonio, decidió entregar los dispositivos a las autoridades después de revisar su contenido.

La duquesa de Sussex se pronunció sobre el caso y manifestó estar profundamente consternada por las revelaciones. Meghan Markle también explicó que conocía señalamientos contra su padre desde años atrás y que su decisión de mantenerlo alejado de sus hijos estuvo relacionada con la protección de estos.

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Por otra parte, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que recibió en enero de 2019 una carta con acusaciones sobre presuntas actividades delictivas de Thomas Markle fuera del Reino Unido. La institución reconoció que compartió la información con los duques de Sussex, pero no con otras autoridades policiales. Tras revisar el manejo del documento, remitió el asunto a un organismo independiente de supervisión, que abrió una investigación.

Thomas Markle ha rechazado los señalamientos y los ha calificado de falsos. Por ahora, no se han anunciado cargos en su contra y las autoridades continúan examinando los dispositivos para establecer las posibles responsabilidades.

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