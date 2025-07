Príncipe Harry “está desesperado” por reconciliarse con el rey Carlos III

Desde que en el 2020 el príncipe Harry decidió desvincularse de la familia real británica, junto a su esposa Meghan Markle, surgió una distancia entre la pareja y los Windsor que se ha aumentado con el tiempo. Los duques de Sussex, radicados en Montecito, California, no han sido para nada discretos con sus declaraciones nada favorables sobre la monarquía más famosa del mundo. Harry ha hablado de una parentela racista, fría, distante y poco preocupada por las emociones de sus miembros. También se refirió a su hermano, el príncipe William, futuro monarca de Inglaterra. Mencionó que se casó algo ebrio con Kate Middleton y en general, su posición ha sido crítica por no decir menor. Un libro y varias entrevistas han sido las herramientas que ha usado para pronunciarse.

Las declaraciones han sido rechazadas en público y en privado y Harry ha sido ignorado por su familia.

Él ha procurado un acercamiento, sobre todo después de que se supo que su padre luchaba contra el cáncer. Se dice que a Carlos le ha costado entender la posición de su hijo y se le ha negado a pasar al teléfono. El mismo Harry declaró en una entrevista con BBC que la relación está fracturada. Ha trascendido además que William simplemente no quiere saber de su hermano.

Pero también hay que decir que Harry ha emprendido una especie de campaña, que confirmó de alguna manera en la entrevista, para acercarse a los Windsor.

Ahora ha trascendido que ese empeño ya ha tenido primeros pasos. Según se ha revelado, el pasado miércoles 16 de julio hubo una especie de cumbre secreta entre los asesores de comunicación del rey Carlos III y los del príncipe Harry.

De esta reunión estarían enterado William y Kate, quienes no enviaron representantes, pues no les interesaría ningún acercamiento con Harry.

Se verán pronto Carlos III y el príncipe Harry

Sobre el encuentro, un funcionario del palacio declaró a BILD que “el rey informó a Guillermo con anticipación sobre la reunión prevista” e indicó que “padre e hijo se han estrechado aún más desde el drama del Megxit. Lo discuten todo juntos”

No obstante,el biógrafo Tom Bower cree que padre e hijo están muy lejos de limar asperezas. “Que se vuelvan a ver durante la vida de Carlos depende de cuánto tiempo viva el monarca. No podría decir que nunca, porque estoy seguro de que Carlos quiere ver a su hijo, pero sobre todo depende de cómo se comporte Harry”, mencionó indicando que a Harry le urge la reconciliación. “Harry está muy preocupado de que, cuando su padre muera algún día, William literalmente lo destierre y no tenga ningún estatus en Gran Bretaña. Será persona non grata”.

Tom Bower, de 78 años, es autor de ‘Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors’, ha mencionado en el Daily Mirror que el duque de Sussex “está desesperado” por reparar la relación con su padre, pero este no tendría mucho tiempo entre su agenda y el tratamiento contra el cáncer por ahora.

“Harry necesita reunirse con Carlos para demostrar que forma parte de la Familia Real y consolidar su credibilidad en Gran Bretaña. Pero mientras Palacio no le permita acceder a Carlos, no podrá dar el primer paso. Sospechan que en cuanto se encuentre con Carlos, lo usará para mejorar su credibilidad, porque eso es lo que necesita desesperadamente, y por eso también se le mantiene alejado”, dijo ex experto.

Aquí más noticias que son tendencia