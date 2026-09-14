Príncipe Harry y Meghan reaparecen y muestran cómo es su nueva vida en Reino Unido

La duquesa de Sussex publicó un video familiar en su Instagram sin descripción alguna en el que aparecen Harry, sus hijos Archie y Lilibet y el perro de la familia disfrutando de actividades al aire libre en la campiña inglesa.

Los duques de Sussex llegaron nuevamente al Reino Unido el pasado 26 de agosto, junto con sus dos hijos, para iniciar una nueva etapa familiar. Sin embargo, esta llegada se ha visto un poco opacada y nublada tras las declaraciones por parte del Palacio de Buckingham sobre su estado frente a sus títulos nobles, pues una carta enviada en nombre del rey Carlos III confirmó que Harry y Meghan pueden vivir en Reino Unido y desarrollar sus proyectos personales, pero no recuperarán sus antiguas responsabilidades ni podrán utilizar el tratamiento de “Su Alteza Real” en sus actividades públicas.

Hasta el momento, se conoce que la familia se habría instalado en una zona rural de los Cotswolds, lejos del centro de Londres y de la exposición constante. De acuerdo con reportes de medios británicos, Archie y Lilibet, los hijos del príncipe Harry y su esposa, ya comenzaron su adaptación escolar, mientras que sus padres han intentado mantener una rutina más tranquila, centrada en la vida familiar y en sus proyectos personales.

Meghan Markle presume su vida tranquila y campestre en Reino Unido

El video compartido que volvió a poner en el foco mediático a la pareja consta de un montaje de aproximadamente 35 segundos con escenas cotidianas de la familia. En las imágenes se observa a los niños caminando por el campo, usando botas de agua y chubasqueros, mientras disfrutan de la naturaleza junto a sus padres y su mascota. El video también muestra momentos de pesca, paseos y tardes en el interior de la vivienda, con una chimenea que refuerza la imagen de una vida más hogareña y alejada del ritmo de Hollywood. Recordemos que la familia vivía en el sector de Montecito, California.

Como único mensaje, Meghan incluyó una bandera del Reino Unido y un corazón rojo, un gesto que muchos interpretaron como una forma de celebrar su regreso. Sin embargo, no se pudo conocer la reacción directa de los internautas, pues desactivó todos los comentarios.

La publicación se convirtió en la primera imagen pública de los cuatro miembros de la familia desde que abandonaron California. Hasta entonces, los Sussex habían mantenido un perfil bajo y solo habían sido vistos ocasionalmente en espacios privados, como Soho Farmhouse, un club exclusivo situado cerca de Chipping Norton. Sin embargo, es de esperarse que se le haya visto a la pareja por ese club, pues fue allí donde Meghan realizó su despedida de soltera en el 2018 y continúa manteniendo una amistad cercana con uno de los principales directivos del club, Markus Anderson.

Mientras Meghan mostró la intimidad familiar, Harry comenzó a retomar algunos compromisos en Londres. El príncipe apareció en Tower Bridge Studios y también tiene previsto asistir a los Invictus Spirit Awards y a los premios WellChild, relacionados con sus causas benéficas y con el apoyo a veteranos de guerra y niños con enfermedades graves. Sin embargo, estas actividades no representan un regreso como miembro activo de la familia real. Harry y Meghan renunciaron en 2020 a sus funciones oficiales y continúan siendo considerados ciudadanos privados.

Publicidad

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento