Príncipe William retiró apoyo al Príncipe Andrés por irrespetar a Kate Middleton

Cada vez que sale al mercado un texto autorizado sobre la familia real británica, sus pasajes se convierten rápidamente en titulares de los tabloides británicos que se reproducen rápidamente en diarios y páginas digitales en todo el mundo.

Aunque la familia de los Windsor generalmente se ha mostrado silenciosa y no niega ni acepta lo que se publica sobre ellos en los textos, la verdad es que el mundo conoce mucho sobre el clan, gracias a los libros en los que generalmente hablan expertos, amigos a los miembros de la familia o exempleados.

Ahora el libro en cuestión gira en torno al príncipe Andrés, caído en desgracia por su relación con Jeffrey Epstein y más recientemente, por señalamientos de amistad con posibles espías chinos.

Según el libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York, escrita por Andrew Lownie, en el mercado desde este 14 de agosto, el príncipe William no quiere volver a ver a su tío Andrés nunca más. AL parecer, Andrés hizo comentarios despectivos, groseros y desobligantes sobre Kate Middleton, la esposa de William y Princesa de Gales. Esto generó una ruptura definitiva.

El príncipe William consideraría a Andrés un problema

Para el futuro rey de Inglaterra, lo dicho por Andrés, quien estaría celoso de la popularidad de Kate y la relevancia que ha cobrado su papel en la monarquía, fue una ofensa personal y una falta de respeto. Según el texto William percibe a su tío como un “problema” para la Corona.

Por ello, se aventura a afirmar que una vez ascienda el trono William podría quitarle los pocos títulos que le quedan a su tío, además de limitar aún más cualquier privilegio que le quede. Recordemos que Andrés fue apartado de la vida pública después del escándalo generado por una entrevista donde quiso limpiar su imagen, pero resultó deteriorándola aún más. Desde el 2019 está al margen de la Corona.

El Duque de York, se ve bastante lacerado en el nuevo texto, ya que el autor señala que además de los escándalos conocidos tiene una supuesta adicción sexual.

Aquí más noticias que son tendencia

Aunque Adndrés no hace parte actualmente de la agenda oficial de la familia real, en realidad Carlos III, actual rey, ha manejado su relación con él de manera discreta sin afectarlo. Eso cambiaría bastante, según el texto cuando William y Kate sean los reyes en el Reino Unido