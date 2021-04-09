Revelan que el príncipe Felipe, marido de Isabel II, padeció cáncer de páncreas

El 9 de abril del 2021 falleció el duque de Edimburgo, el esposo de la entonces reina Isabel II de Inglaterra. El también llamado príncipe Felipe estaba a punto de cumplir 100 años cuando murió y hasta ahora no se había ahondado en las causas de su deceso.

Ahora según un nuevo libro sobre la realeza escrito por el historiador Hugo Vickers, el príncipe habría batallado por casi ocho años contra un duro mal. Según extractos del texto, dados a conocer por el ‘Daily Mail’, al duque le diagnosticaron un cáncer de páncreas en 2013 en un hospital de Londres, cuando tenía 91 años. El tumor era inoperable.

Según Vickers, se estimaba que, tras el diagnóstico, el marido de la reina no volvería a aparecer en público, algo que no ocurrió.

El príncipe Felipe, cuyo título de duque de Edimburgo ostenta ahora su hijo menor, el príncipe Eduardo, continuó desempeñando funciones públicas hasta 2017, cuando comunicó su retirada, y murió el 9 de abril de 2021 en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres.

El libro de Vickers que se titula “Reina Isabel II”, ofrece detalles sobre la salud del príncipe, padre del actual rey de Inglaterra, Carlos III, en sus últimos años.

Duque de Edimburgo no quería llegar a los 100 años. Así vivió sus últimas horas

Según el autor, el esposo de Isabel II “no quería llegar a los 100 años” porque “detestaba el alboroto que suele acompañar a tales eventos”.

Vickers señala que hubo “momentos de tranquilidad” en sus últimos días en Windsor. “La última noche de su vida, se deshizo de sus enfermeras, se desplazó por el pasillo con su andador, se sirvió una cerveza y la bebió en el salón de Roble”, escribe.

“A la mañana siguiente, se levantó, se bañó, dijo que no se sentía bien y falleció en silencio. Para entonces llevaba casi ocho años conviviendo con el cáncer de páncreas, mucho más tiempo que el habitual desde el diagnóstico”, agrega el autor.

Isabel II y el príncipe Felipe se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster, en Londres. Con motivo de la boda, el entonces rey Jorge VI le concedió al príncipe el título de duque de Edimburgo. Felipe e Isabel estuvieron juntos por 73 años.

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