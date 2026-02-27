Recomendados de Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV para el fin de semana

Si eres amante de la acción, el drama, la fantasía, el espionaje y las intrigas, estas producciones son perfectas para ti.

‘Aún es de noche en Caracas’ – Netflix

Adelaida debe encontrar la manera de sobrevivir y de encontrar una nueva vida fuera de Caracas. Fotografía por: Netflix

En medio del caos que vive Caracas en el 2017, Adelaida (Natalia Reyes) se sume en la desesperación pues luego de asistir al funeral de su mamá, descubre que su apartamento ha sido invadido por seguidoras del régimen. La joven, que estaba lista para abandonar el país, en el que no hay agua, comida o medicinas, se da cuenta que su única opción es un apartamento frente al suyo, donde encuentra a su vecina muerta y debe compartir con alguien poco confiable. Al final, en medio de la desesperación, encuentra la fórmula para escapar. Con Edgar Ramírez, Moisés Angola y Sheila Monterola.

‘Industry’- HBO Max

En el final de la cuarta temporada, Yasmin Kara- Hanani (Marisa Abela) enfrenta una investigación y debe tomar una decisión luego de dejar a Henry (Kit Harrington), quien ve como Tender, la empresa que tiene con Whitney Halberstram (Max Minghella) enfrenta serios problemas por fraudes. Harper Stern (Myha’la) está lista para terminar con sus rivales mientras recupera antiguas amistades.

‘Paradise 2’ - Disney+

El agente del Servicio Secreto Xavier Collins (Sterling K. Brown) continúa en busca de su esposa Teri (Enuka Okuma) y planea llevarla al búnker. Luego de un episodio médico traumático, Samantha Redmond (Julianne Nicholson) regresa a su lugar de poder, y Jeremy Bradford (Charlie Evans), hijo del fallecido presidente Cal Bradford (James Marsden) organiza un movimiento en contra de los ricos y poderosos del búnker. Con Sarah Shahi como Gabriela Torabi y Shailene Woodley en el rol de Annie.

‘El engaño’- Prime Video

La tranquila vida de la ex pirata Ercell ‘Bloody Mary’ Bodden, interpretada por Pryanka Chopra, parece que ha terminado. El capitán Connor (Karl Urban) regresa para vengarse de ella y destruir su apacible cotidianidad en las Islas Caimán. La guerrera mostrará su destreza para salvar a T.H., su esposo (Ismael Cruz) y a su hijo Isaac (Vedanten Naidoo).

‘Monarch: legado de monstruos’ – Apple TV

En la isla Calavera de Kong los secretos no tardan en revelarse. Mientras Keiko Miura (Mari Yamamoto) sufre el impacto de regresar de un reino interdimensional y se da cuenta que ahora su hijo Hiroshi (Takehiro Hira) es mayor que ella y tiene una familia (es padre de Cate y Kentaro). El rescate de Lee Shaw (Kurt Russell) tiene una consecuencia terrible: Titán X, un terrible monstruo, logra escapar por el portal. Con Wyatt Russell como Lee Shaw en su juventud, Anna Sawai en el papel de Cate Randa y Ren Watabe en el rol de Kentaro Randa.

