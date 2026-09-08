Reconocida presentadora anunció: “Tengo un cáncer de sangre incurable”

Durante más de veinte años, Maryam Moshiri se ha consolidado en el mundo del periodismo como una de las caras más reconocibles de BBC News. La presentadora británica ha conducido importantes programas informativos y ha cubierto algunos de los eventos más importantes de la actualidad internacional.

Presentadora Maryam Moshiri tiene cáncer de sangre

En las últimas horas, la periodista anunció a través de un directo, que hace dos años fue diagnosticada con un cáncer de sangre raro, que se puede tratar, pero es incurable. “Han pasado dos años desde mi diagnóstico y siento que he empezado a comprender mucho mejor la enfermedad y cómo afecta mi vida. Ya la controlo hasta cierto punto, así que me pareció muy importante concientizar a la gente. Voy a tener que pasar el resto de mi vida recibiendo tratamiento por esto”, dijo.

Moshiri, de 49 años, padece policitemia vera (PV), una forma poco común de cáncer de sangre que hace que la médula ósea genere una cantidad excesiva de glóbulos rojos. “Mi médico especialista me dijo que tengo un cáncer de sangre incurable. En general no tuve síntomas, y ese es uno de los problemas de esta enfermedad. La única razón por la que detectaron mi problema fue porque mi médico de cabecera era muy meticulosa en la forma en que me hacía los análisis de sangre rutinarios y los enviaba inmediatamente para un diagnóstico más exhaustivo”, reveló.

Después de recibir el diagnóstico, la presentadora tuvo que iniciar un tratamiento médico para manejar la enfermedad. “En un lapso de cinco meses, me hicieron venopunciones siete u ocho veces. Así que pueden imaginar que mis niveles de hierro cayeron en picado y me sentía aún más agotada”, relató.

Durante este tiempo, la presentadora a comenzado a notar algunos de los efectos tanto de la enfermedad como del tratamiento. “Empecé a sentirme muy mal y cansada. Se me empezó a caer el pelo, me picaba todo el cuerpo, pero el síntoma principal era la fatiga”.

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¿Quién es Maryam Moshiri, presentadora de la BBC?

Actualmente, Maryam Moshiri es una de las principales figuras de BBC News y está al frente de The World Today, un programa dedicado a la información internacional.

Antes de convertirse en una reconocida presentadora de noticias internacionales, Moshiri forjó comenzó en el periodismo económico. Durante 16 años, se dedicó a presentar información sobre negocios y economía, liderando programas como World Business Report, Talking Business y Business Briefing. A lo largo de su trayectoria, ha estado presente en momentos clave, como el impacto económico de los atentados del 11 de septiembre y la crisis financiera global de 2008, además de haber entrevistado a importantes personalidades del ámbito empresarial.