Reguetonero ‘El Taiger’ fue hospitalizado tras recibir disparo en la cabeza

José Manuel Carbajal Zaldívar, músico cubano y conocido en la industria del reguetón como ‘El Taiger’ se debate entre la vida y la muerte.

Así lo han registrado los principales medios del sur de la Florida, luego de que las autoridades anunciaran que un hombre baleado fue hallado y posteriormente, fue conducido al hospital donde su pronóstico es reservado.

Según lo reportado todo ocurrió este jueves 3 de octubre en la zona de Northwest Ninth Avenue y 17th Street, ubicado en el condado de Allapattah, de Miami, donde los vecinos reportaron una posible persona herida dentro un automóvil Mercedes Benz, color negro, que luego se estableció es de propiedad de Carbajal Zaldívar. Una vez en el lugar se confirmó que se trataba del artista conocido como ‘El Taiger’, quien presentaba una herida de bala en su cabeza. Su estado era grave, por lo que necesitó de inmediato soporte vital. El Cuerpo de Bomberos lo trasaldó enseguida al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Health, ubicado en el vecindario.

‘El Taiger’ fue hallado en el baúl de su automóvil

La noticia trascendió y de inmediato, colegas y amigos se empezaron a expresar por las redes sociales esperando que la vida del músico se salve.

El caso está siendo investigado por las autoridades, quienes recordaron que en el pasado el artista fue arrestado en Miami por cargos de posesión de drogas y robo a mano armada.

De momento, está en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Por otra parte, el equipo de promoción del cantante, en cabeza de Marcel Reinosa, desmintió categóricamente los rumores que han surgido, acerca de que el reguetonero pudo haberse disparado así mismo. Recalcó que el cantante fue encontrado en el baúl de la camioneta, lo que hace poco probable la teoría de un intento de suicidio. “No se quitó la vida, eso no tiene sentido. Él estaba en el maletero del auto, no pudo haberse disparado”, indicó.

Su ex manager, Nelson Martínez indicó que en efecto no hay posibilidad de que el artista hubiera atetado contra sí mismo: “Este hombre amaba la vida. No hay forma de que se haya hecho esto a sí mismo. Todos estamos consternados y esperamos que las autoridades resuelvan este caso”, indico en las afueras del hospital donde permanece recluido. “Está luchando por su vida. Aún sigue con nosotros, gracias a Dios, y estamos rezando por su recuperación”.

Las autoridades han externado que solo una persona ha sido entrevistado en el caso, pero ninguna ha sido detenida. Tampoco hay sospechosos o personas de interés.

¿Quién es ‘El Taiger’

Se trata de un artista cubano de 37 años que ha hecho varias colaboraciones de música urbana. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram y más de 385 millones de reproducciones en YouTube. Es uno de los exponentes de reguetón cubano más reconocido en el mercado hispano.. Entre sus éxitos más conocidos se encuentran canciones como “La Historia”, con más de 78 millones de visualizaciones, y “Habla Matador”, con más de 14 millones de vistas.

En una de sus últimas publicaciones, antes de ser herido, en sus redes sociales, hace cuatro días hizo una reflexión sobre la muerte: “Nacemos solos y morimos solos y este mundo nos impone una serie de normas para que olvidemos eso, pero yo nunca olvido”.

