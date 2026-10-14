Rock al Parque cerró su edición número 30 con Rata Blanca y Los Bunkers

Después de tres días de música, la lluvia llegó finalmente al último día de Rock al Parque. Eran las 2:00 p.m. y las filas para entrar ya abarcaban las calles alrededor del Parque Simón Bolívar. El aguacero era casi seguro, pues el clima bogotano, impredecible, cubría el cielo de nubes grises y las gotas empezaron a caer temprano.

Sin embargo, esto no fue impedimento para los miles de asistentes que esperaban ver a sus bandas preferidas, entre las que, por supuesto, estaban las dos bandas de rock en español que encabezaban el cartel del último día: Rata Blanca y Los Bunkers.

Entre los murmullos en las filas y la expectativa de los asistentes, se acumulaban las personas que esperaron casi hora y media para la apertura de las puertas; el retraso no tuvo una explicación clara, pero las teorías apuntaron al segundo día de Rock al Parque, que desató una ola de energía y a su vez cuestionamientos sobre la logística y seguridad del evento.

Rock al Parque con sabor a Latinoamérica

La música se empezó a escuchar una hora después de lo estipulado. El escenario principal abrió la jornada con Pez Errante, y los demás escenarios estuvieron The Klaxon y Las Fokin Biches, dos grupos que sorprendieron al público con sus propuestas. Por un lado, The Klaxon, al ritmo del ska, animó a los asistentes que iniciaron el primer pogo del día. La gente bailó a pesar de la llovizna. Por el otro lado, en el segundo escenario, Las Fokin Biches hicieron gritar al público con letras incómodas que se volvieron el espacio perfecto para reclamar y expresar inconformismo.

Laura Pérez, "la Chinita", llegó al final de la tarde a Rock al Parque para poner su toque romántico con canciones de su primer álbum, como ‘Apartamento’, pero también puso a bailar al público con covers de salsa como ‘Ojos chinos’ y ‘Cómo te hago entender’. Incluso, sorprendió tocando el bongó.

Laura Pérez en Rock al Parque 2026 Foto: Katerine G.

Después, cuando cayó la noche, y Editors, el grupo de rock alternativo británico trajo los sonidos post-punk de la mano de sus guitarras al escenario, mientras los asistentes se prepararon y se dividieron pues debían decidir a cuál escenario se iban, pues Rata Blanca y Los búnkers se presentaron prácticamente al mismo tiempo debido a los retrasos presentados.

Rata blanca cerró con los clásicos que, como era de esperarse, la gente no paró de cantar: ’Mujer amante’ y ‘La Leyenda del Hada y el Mago’. Los Bunkers interpretaron sus icónicas canciones como ‘Llueve sobre la ciudad’, una canción que convirtió en la casualidad perfecta para el cierre del evento después de una tarde lluviosa y tres días del festival.