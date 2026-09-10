El actor Rodolfo Sancho habló por primera vez del crimen cometido por su hijo Daniel Sancho

El pasado 8 de septiembre, por primera vez ante los medios de comunicación, Rodolfo Sancho se refirió al caso de su hijo, Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El reconocido actor habló sobre el impacto que tuvo conocer la noticia, los primeros días tras la detención de Daniel y la manera en que ha intentado afrontar una situación que, según reconoció, le cambió la vida.

El crimen ocurrió el 2 de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Phangan. Daniel Sancho fue declarado culpable de asesinato premeditado, además de los delitos relacionados con el descuartizamiento y ocultación del cuerpo de Arrieta y la destrucción de su pasaporte. En agosto de 2024, un tribunal de Koh Samui lo condenó a cadena perpetua, después de que la pena de muerte inicialmente contemplada fuera conmutada debido a su colaboración durante la investigación. También se ordenó el pago de una indemnización a la familia de la víctima.

Posteriormente, Daniel Sancho presentó un recurso de apelación en el que su defensa busca, entre otros aspectos, que se descarte la premeditación y se modifique la condena. El recurso continúa pendiente de resolución.

¿Qué contó Rodolfo Sancho sobre el caso de su hijo Daniel Sancho?

En medio de una entrevista con Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles‘, el actor explicó que conoció lo ocurrido de una manera inesperada: un familiar le envió una noticia sobre el caso. Según relató, en ese momento todavía no había podido comunicarse con Daniel y pasaron dos días hasta que finalmente consiguió hablar con él.

Rodolfo Sancho describió aquella primera reacción como un momento de absoluta incredulidad. No solo tuvo que enfrentarse a la gravedad de las acusaciones contra su hijo, sino también a la necesidad de comenzar inmediatamente a realizar gestiones para afrontar la situación en Tailandia.

«Yo creo que en todo este proceso reacciono como prácticamente creo que reacciona cualquier ser humano. Primero es un shock brutal, una sensación de que no estás viviendo algo real, esta sensación de incredulidad, de esto que vulgarmente se dice, como si estuvieras viviendo una película, pero acompañado de tristeza. Todo esto provoca un enorme estrés», explicó.

Rodolfo Sancho contó que, después de ese primer impacto, tuvo que modificar completamente su manera de afrontar lo ocurrido. La prioridad, según explicó, dejó de ser procesar emocionalmente la noticia y pasó a ser actuar frente a una situación que exigía respuestas inmediatas. Entre sus primeras acciones estuvo ponerse en contacto con la embajada y comenzar diferentes gestiones relacionadas con la defensa de Daniel Sancho.

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«La situación me requería dejar todo a un lado y ponerme en un estado de ánimo de combatividad y de lucha que a lo mejor he sido inculcado a ello y eso supongo que me ha ayudado a seguir y a sobreponerme momentáneamente», aseguró el intérprete.

A lo largo de la entrevista, Rodolfo también explicó que su manera de afrontar estos años ha estado relacionada con una filosofía personal basada en aceptar las dificultades y evitar quedarse solo en la queja. Reconoció que el proceso ha sido mucho más complejo de lo que puede parecer cuando se explica en retrospectiva y rechazó la idea de que sobrellevarlo haya sido sencillo.

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«Esto que estoy contando así en palabras suena fácil, pero no lo es, pero tener estos ideales de vida ayuda a no entrar en un estado de depresión», manifestó.

El actor aseguró además que se considera una persona privilegiada pese a la situación que atraviesa su familia. Para él, asumir que las dificultades forman parte de la vida ha sido una herramienta para continuar adelante sin quedarse atrapado en el sufrimiento.

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«Uno de los mayores problemas que se pueden tener es creer que no tienes que tener problemas. Cuando uno acepta que los obstáculos que ocurren, que aparecen en la vida y que aparecen en tu camino se convierten en tu camino llevas las cosas con un poquito más de tranquilidad y de parte», afirmó.

Rodolfo Sancho también se refirió a las críticas que ha recibido durante estos tres años, especialmente a quienes consideran que se ha mostrado frío al hablar públicamente del caso. El actor cuestionó dónde se encuentra el límite entre expresar el dolor y asumir permanentemente una posición de víctima.

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Así recuerda Rodolfo Sancho a su hijo Daniel

Más allá del proceso judicial, Sancho compartió uno de sus últimos recuerdos junto a Daniel antes de que viajara a Tailandia. Evocó unas semanas de verano en Fuerteventura, cuando ambos compartieron momentos cotidianos que hoy adquieren un significado diferente para él: «Estuvo en Fuerteventura conmigo en verano, recuerdos muy bonitos de verano de barbacoa, en la playa, cosas normales».

Aunque inicialmente se mostró reacio a profundizar en el caso e incluso aseguró que le habían tendido una «trampa» al mostrarle imágenes de su hijo, después de una pausa comercial Rodolfo Sancho aceptó hablar con mayor amplitud sobre el impacto que tuvo la detención de su hijo y sobre la forma en que ha intentado sobreponerse durante estos años.

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Actualmente, el actor español se encuentra en la promoción de ‘Trazos ocultos‘, serie que protagoniza junto a Toni Acosta y que ha marcado una nueva etapa profesional para el intérprete mientras continúa afrontando las consecuencias personales del caso que involucra a su hijo.

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