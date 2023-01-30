Rüfüs Du Sol confirmó dos conciertos en Colombia ¿Cuándo y dónde se presentarán?

El trío australiano Rüfüs Du Sol, considerado uno de los proyectos más influyentes de la electrónica contemporánea, volverá a encender la escena musical colombiana con un show que promete ser inolvidable. Con su mezcla de atmósferas cinematográficas, visuales envolventes y beats cargados de emoción, la agrupación ha logrado consolidarse como un referente global en la música en vivo.

Tras conquistar audiencias en algunos de los festivales más importantes del mundo y marcar huella en su paso por Colombia en 2024 y 2025, la banda anunció que regresará al país el próximo año con una doble presentación que ya genera expectativa entre sus seguidores.

¿Cuándo son los conciertos de Rüfüs Du Sol en Colombia?

La banda se presentará en Medellín el 4 de marzo de 2026 en el Estadio Cincuentenario, un escenario que recibirá por primera vez a la agrupación. Dos días después, el 6 de marzo, será el turno de Bogotá, donde el Coliseo Medplus se transformará en una gran pista de baile con la propuesta sonora y visual que distingue a este trío.

Los organizadores anunciaron que la preventa exclusiva para clientes de Bancos Aval comenzará el lunes 25 de agosto a las 11:00 a.m., mientras que la venta general estará habilitada a partir del miércoles 27 de agosto a las 10:00 a.m.

Las entradas para el concierto de Medellín estarán disponibles a través de Ticketmaster.co, mientras que las de Bogotá se podrán adquirir en TaquillaLive.co. Para esta última, se permite la compra con cualquier medio de pago y un máximo de cuatro boletas por transacción. Además, el portal contará con asistencia de compra vía call center y en sus redes sociales oficiales.

Rüfüs Du Sol regresa tras agotar boletería en 2024

El regreso de Rüfüs Du Sol a Colombia tiene un antecedente importante: en 2024 la agrupación agotó dos fechas consecutivas en Bogotá, lo que confirmó el enorme impacto que ha tenido en el público local. Más recientemente, su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2025 fue uno de los momentos más recordados de esa edición, consolidando la conexión entre la banda y los fanáticos colombianos.

Ahora, con dos escenarios icónicos en Medellín y Bogotá listos para recibirlos, Rüfüs Du Sol promete repetir la hazaña y ofrecer una experiencia que combina música, arte visual y una atmósfera única que los ha convertido en protagonistas de la electrónica mundial.