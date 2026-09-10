¿Sebastián Vega regresa a ‘MasterChef Celebrity’? Esto dijo el actor 

El pasado lunes 7 de septiembre, Sebastián Vega fue eliminado de MasterChef Celebrity, luego de que los chefs dictaminaran que a su cheesecake de maracuyá llamado “Para Doña D”, le había faltado dulce. Su salida generó múltiples emociones, no solo en sus compañeros, sino también en los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes expresaron su tristeza por la salida del santandereano.

A través de sus redes sociales, el artista dijo: «Claro que quería quedarme. Quería cocinar, aprender y vivir muchos capítulos más, pero entendí que este era el camino que marcaba mi proceso… y me voy con el corazón lleno. Me disfruté cada minuto. Me encantó cocinar, estudiar, trasnochar aprendiendo, equivocarme, volver a intentarlo y descubrir un mundo por el que hoy siento un amor y un respeto inmensos: La gastronomía».

En diálogo con Vea de El Espectador, el también piloto de karts y creador de contenido habló de su experiencia en el reality: “Fue un sueño realizado, cumplido. No se me olvida que desde que salí de Cuatro Elementos yo dije: ‘quiero estar en MasterChef’ y estamos hablando que eso fue hace 9 años. Se me dio la oportunidad y creo que con lo que mejor que me quedo del programa es la gratitud. Me sacó de mi zona de confort”, afirmó.

Uno de los grandes desafíos para el actor fue enfrentarse a una actividad que, como él mismo admitió, pensaba que dominaba más de lo que en realidad sabía. “Aprendí a cocinar. Yo pensaba al inicio que cocinaba mucho y me di cuenta que no. Aprendí a disfrutar, a explorar sabores, alimentos. Aprendí que seguir con la sonrisa ahí parchada siempre es más lo que da que lo que quita”.

¿Vuelve a ‘MasterChef’?

Tras su salida, se ha rumorado en redes sociales que el artista santandereano reingresaría a la competencia. Al respecto, el cantante dijo: “Si a mí me dicen que vuelva, yo vuelvo, es lo único que sé. Aquí hay una vaina muy chévere en este proceso y es que uno siempre hace muchos planes; uno dice ‘esto sí, esto no, ya esto no más’, pero Dios y la vida tienen los planes ya hechos. Entonces dirían por ahí: ‘amanecerá y veremos’. Yo creo que empieza uno como a digerir un poquitico todas estas emociones. Todavía creo que no he superado el capítulo de mi eliminación. La cantidad de mensajes y energía chimba que me están enviando en este momento es increíble”.

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Aunque optó por tomarse un respiro y regresar a su rutina tras la competencia, no cierra la puerta a la posibilidad de volver a la cocina en el futuro y ponerse nuevamente el delantal: “Aquí en MasterChef puede pasar cualquier cosa, le pueden decir a uno ‘venga, cocine un día’, ‘váyase’, ‘no vuelva’, o sea, acá todo puede pasar y digamos que al salir yo sí dije: ‘voy a tomarme mi tiempo’ porque es que cuesta volver a la realidad. Tú estás durante una un buen tiempo en unas jornadas larguísimas y muy intensas, levantándote, pensando en cocina, saliendo a cocinar, saliendo a pensar en muchas vainas, de repente como que queda uno revolucionado. Esperemos a ver qué pasa”.