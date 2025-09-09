Shakira confirmó el grupo invitado para sus conciertos en Cali: “Es más que un honor”

La expectativa por el regreso de Shakira a Colombia sigue creciendo. La artista barranquillera, que agotó las boletas para sus dos presentaciones en Cali, prometió a su público una experiencia especial, con invitados que —según adelantó su equipo— serían “de peso”. Desde entonces, la incertidumbre se apoderó de sus fanáticos y los rumores no se hicieron esperar.

Durante semanas, se especuló sobre quiénes podrían acompañarla en el escenario del Estadio Pascual Guerrero, mencionando desde figuras internacionales con las que ha colaborado, hasta artistas nacionales que representan el espíritu musical del Valle del Cauca.

¿Quiénes son los invitados de Shakira para sus conciertos en Cali?

Finalmente, la organización del evento confirmó la noticia: el legendario Grupo Niche será el invitado especial en los dos conciertos que Shakira ofrecerá el 25 y 26 de octubre en Cali, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, múltiples reconocimientos internacionales y una herencia musical que ha trascendido fronteras, la agrupación llega para aportar el sabor de su repertorio clásico a las noches del Pascual Guerrero. Para la agrupación, reconocida como emblema de la salsa caleña, esta colaboración tiene un significado especial.

“Para nosotros, compartir escenario con Shakira en Cali es más que un honor: es un reencuentro con nuestra historia. Como decía el maestro Jairo Varela, ‘Cali es el sueño que se baila despierto’, y esta vez lo hacemos de la mano de una artista que ha llevado el nombre de Colombia al mundo”, expresó la orquesta a través de un comunicado.

La fusión entre Shakira y el Grupo Niche promete un espectáculo inolvidable para los asistentes. Dos noches en las que la ‘Sucursal del Cielo’ vibrará al ritmo de la salsa y el pop, en un homenaje a la diversidad y al talento que distinguen a la música colombiana.