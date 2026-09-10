Shakira y Maluma causan revuelo entre sus seguidores con nuevo anuncio: «Nos fuimos mundial»

Shakira y Maluma sorprendieron a sus seguidores al confirmar una nueva colaboración musical. Los dos artistas colombianos, que atraviesan importantes momentos en sus respectivas carreras, anunciaron este 9 de septiembre que volverán a unir sus voces en una canción titulada ‘Agua‘, cuyo anuncio rápidamente generó expectativa entre los seguidores de ambos.

La nueva producción representa el regreso de una dupla que ya dejó varios éxitos en la música latina. La barranquillera y el antioqueño han trabajado juntos en diferentes oportunidades y lograron una importante conexión con el público gracias a canciones que combinaron el pop de la barranquillera con los sonidos urbanos del paisa.

¿Cuándo se estrena la nueva canción entre Shakira y Maluma?

El primer gran encuentro entre ambos llegó con ‘Chantaje‘, estrenada en 2016 como parte del álbum ‘El Dorado‘ de Shakira. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera de los dos artistas y alcanzó el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Posteriormente, volvieron a colaborar en ‘Trap‘, también incluida en el álbum de la cantante.

En 2018 llegó ‘Clandestino‘, una canción en la que nuevamente apostaron por una propuesta urbana y sensual. El tema se convirtió en su última colaboración hasta ahora, por lo que ‘Agua’ marcará su reencuentro musical después de ocho años. Además de estas canciones, ‘Maluma ‘El Pretty Boy’ también participó junto a Shakira y Carlos Vives en el remix de ‘La bicicleta’.

La nueva canción será estrenada el próximo 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con el anuncio realizado por los artistas. Antes de confirmar que la barranquillera sería su compañera en el proyecto, Maluma había comenzado a generar expectativa en redes sociales con publicaciones en las que mostraba que estaba preparando una nueva colaboración, sin revelar inicialmente la identidad de la cantante.

Uno de los primeros detalles conocidos sobre ‘Agua’ llegó precisamente a través de esos adelantos. el reguetonero paisa compartió un fragmento de la canción que incluye la frase «Cuando me miras se me hace agua la boca», lo que permite anticipar una propuesta de tono romántico y sensual.

El lanzamiento ocurre mientras ambos artistas atraviesan un momento de alta exposición internacional. Shakira continúa con el desarrollo de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘ y prepara una serie de presentaciones en Madrid. Maluma, por su parte, viene de estrenar ‘Cuerpo (Tumbao)’ junto a Beyoncé, una nueva versión de ‘Get Me Bodied’ que incorpora sonidos de salsa y un sample de ‘La negra tiene tumbao’, de Celia Cruz. Ahora, con ‘Agua’, el colombiano sumaría otro nombre de peso a una etapa en la que estaría preparando un nuevo álbum con varias colaboraciones internacionales.

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