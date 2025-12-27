Superconcierto de la Feria de Cali 2025: horarios, artistas invitados, cuánto dura y más

La Feria de Cali 2025 continúa desplegando su programación cultural y musical, y uno de sus momentos más esperados llegará este sábado 27 de diciembre con la realización del tradicional Superconcierto, un espectáculo que año tras año convoca a miles de asistentes y reafirma el papel de la capital del Valle del Cauca como referente indiscutible de la salsa.

El evento tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que se transformará en el punto de encuentro de varias generaciones de melómanos. Durante una extensa jornada musical, el público podrá disfrutar de una propuesta que combina figuras históricas del género, exponentes consolidados del talento nacional y nuevas voces que representan la evolución de la escena musical colombiana.

Horarios y duración del Superconcierto de la Feria de Cali

De acuerdo con la organización, las puertas del estadio se abrirán desde las 3:00 p. m., permitiendo el ingreso paulatino de los asistentes.

El inicio de los shows musicales está previsto para las 7:00 p. m., y el espectáculo se extenderá por más de 10 horas, convirtiéndose en una de las jornadas más largas y completas de toda la Feria de Cali 2025.

Artistas invitados al Superconcierto de la Feria de Cali 2025

El Superconcierto contará con una alineación que reúne a grandes referentes internacionales de la salsa. Desde Puerto Rico llegarán Marc Anthony, una de las figuras más influyentes del género a nivel mundial; Víctor Manuelle, reconocido por su trayectoria y romanticismo salsero, y El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación emblemática con décadas de historia y un legado fundamental en la música latina.

La representación colombiana tendrá un papel central. Willy García y Javier Vásquez, recordados por su paso por el Grupo Niche, llevarán al escenario ese sonido que ha marcado la identidad musical de Cali.

A ellos se suma Andy Caicedo, uno de los nombres que encarna la nueva generación de la salsa caleña, y Luis Alfonso, quien aportará el componente de música popular, ampliando el espectro sonoro del evento.

Así entonces, más allá del espectáculo musical, el Superconcierto se consolida como uno de los pilares de la programación oficial de la versión número 68 de la Feria de Cali.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí