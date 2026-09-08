Tini y su padre Alejandro Stoessel estarían llegando a un acuerdo tras escándalo

Desde hace varias semanas, uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo ha sido el escándalo protagonizado por Tini y su padre Alejandro Stoessel. Durante aproximadamente 15 años, Alejandro fue quien estuvo a cargo de la carrera de la cantante y se encargó de gestionar los negocios relacionados con su actividad artística. Sin embargo, hace unos meses, Tini tomó la decisión de poner fin a esa relación laboral y contrató una auditoría privada para examinar cómo se estaba manejando su patrimonio y las empresas vinculadas a su carrera.

Los resultados de esa revisión llevaron a la creación de varias versiones sobre cómo se gestionan los ingresos, los contratos y las empresas que manejan los negocios de la artista. Según informan medios argentinos, Tini habría estado buscando retomar el control directo sobre la estructura empresarial relacionada con su música, su imagen y sus espectáculos.

¿Acuerdo entre Tini y su padre por el control de su carrera?

Luego de que trascendiera que la cantante y actriz argentina Tini Stoessel ordenó una auditoría sobre su fortuna y el resultado de esta habría indicado que ella no aparece como dueña de su nombre, ni de las cuentas y propiedades adquiridas con el dinero que a lo largo de 15 años ha ganado como artista, sino que las tendría su padre Alejandro Stoessel, quien fungió como mánager, los medios argentinos reportan que la artista y Alejandro estarían llegando a un acuerdo.

«En los próximos días, el tema estará resuelto en su totalidad, solo firmas de acuerdo, nada más. Me dijeron que los papeles están bastante avanzados y lo que faltaría la investigación de las sociedades radicadas en Estados Unidos […] para determinar bajo qué figura jurídica se perciben y retienen los derechos de transmisión, contratos de distribución, discográficas e ingresos de las giras internacionales«, explicó el periodista Santiago Sposato, de América TV, en el programa ‘Primicias’, que aseguró habló con fuentes cercanas a las dos partes que no desmintieron el proceso.

Según la información que ha trascendido, la intérprete de Una noche más y su padre estarían poniéndose de acuerdo sobre los porcentajes que cada uno recibiría y así finalizaría el pleito. «Alejandro quiere que le quede una parte minoritaria, pero Tini no», agregó el comunicador.

Tini y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Foto: Instagram - Instagram

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Por su parte, Ángel de Brito aseguró que habló con la cantante, quien supuestamente le dijo: «A mis papás los tengo bloqueados. Es difícil lo que estoy atravesando, pero estoy firme y convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

Agregó que, desde el momento en el que el padre le dijo a la cantante que quería quedarse con el control de todo, la relación se fracturó: «Ella confiada en su padre fue a la reunión sola sin abogado y el padre fue con su abogado. Él le presentó su patrimonio, que no le convencía a ella, y Alejandro le dijo que quería el 50%. Ahí lo bloqueó después de esa reunión y no hablaron más. No hay denuncias judiciales por ahora».

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Aunque ese supuesto acuerdo ha acaparado los titulares de la prensa argentina e internacional, la presentadora Yanina Latorre salió a desmentir en SQP (América TV) esa información. «Se empezó a querer decir que estarían por firmar un acuerdo. Yo hice llamados y me dijeron que eso no es así. Por ahora están lejos de arreglar. Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini».

Aunque sí está en curso la negociación, al parecer, «hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo», señaló. Por ahora, Tini se encuentra en medio de su gira por Latinoamérica con su tour ‘Futttura’, que la traerá al Movistar Arena de Bogotá el próximo 18 de septiembre.