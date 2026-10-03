Valeria Sandoval, influencer e hija de Alejandra Sandoval, se casó con cantante de salsa

La bailarina e influenciadora y el cantante Juandy quienes se comprometieron en el 2024 y ya se habían casado por lo civil, unieron sus vidas en una romántica ceremonia campestre en Orlando, Florida.

Días previos a la boda, ocurrida este 1 de octubre, la novia prefirió pasar un día en el tradicional parque de Disney Magic Kindom, en lugar de la fiesta de despedida de soltera. La bailarina, hija de Alejandra Sandoval, la actriz colombiana que personificó a Violeta en ‘Las muñecas de la mafia’ y ahora está radicada en Venezuela, compartió fotos con su madre, sus amigas y su prometido en el plan de parque.

La boda, que se realizó de día en un ambiente campestre, contó con 40 personas como invitadas, entre ellas las generadoras de contenido Calle y Poché, familiares y amigos cercanos.

Valeria, de 30 años, escogió un vestido blanco escotado y largo y flores blancas y fuscia para su ramo. También llevó el tradicional velo largo sobre su cabeza. El novio optó por traje claro con chaleco verde pastel. La mascota de la pareja fungió como pajecito.

¿Quién es el esposo de Valeria Sandoval?

Se trata del cantante caleño Juandy, intérprete de ‘Aeropuerto’, ‘No tengas miedo’ y ‘Si tú no estás’, entre otras. Su nombre de pila es Juan Torres y tiene 33 años. Además de intérprete de salsa y baladas es egresado de abogado de la Universidad El Rosario, de Bogotá. De niño tuvo formación musical y fue parte de Misi e intervino en varios shows.

“Me acuerdo de todo. De la primera vez que nos vimos, pero no nos vimos.; de la segunda vez, cuando nos hablamos, pero no hubo nada; y de la tercera, en la que algo dentro de mí se sintió distinto. Amo que no haya sido amor a primera vista, si no a tercera, porque fueron casi 3 años después de conocerte que algo cambió en nosotros. No hubo afán y todo fue a su tiempo porque lo bueno es así… toma su tiempo. Menos mal le confesé a mi amiga que me gustabas y ella se encargó de hacer preguntas, que el plan estaba escrito y que, sin conocerte mucho todavía, vi mi vida pasar a tu lado cuando me enviaste aquella canción”, compartió Valeria en sus redes sociales hace un par de años, revelando así cómo se conocieron.

Algunas de las celebridades que reaccionaron al enlace felicitando a los nuevos esposos fueron Laura de León, Laura Tobón, Silvy Araujo, Scarlet Ortiz y Luis Fernanda W entre otros.

Publicidad

Aquí más noticias que son tendencia