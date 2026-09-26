El mundo de las estrellas

 

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Vea te invita a la premier de la película Digger, protagonizada por Tom Cruise

Te invitamos a disfrutar la premier de la película Digger, protagonizada por el ganador del Óscar, Tom Cruise. Diligencia el formulario y participa por una boleta doble.

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Por Redacción Vea
25 de septiembre de 2026
‘Digger’ llegará a los cines de Norteamérica el 2 de octubre de 2026 y tendrá funciones en IMAX. Su estreno internacional comenzará el 30 de septiembre.

Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu se unen en ‘Digger’, una película en la que el actor interpreta al hombre más poderoso del mundo, quien emprende una misión para salvar a la humanidad tras desatar un desastre. El filme cuenta con un elenco integrado por Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller y Jesse Plemons, entre otros.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

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