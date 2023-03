Alicia Keys en Colombia: valor boletas, localidades y preventa

El próximo jueves 11 de mayo llega a Colombia una de las estrellas pop más relevantes de la música de las últimas décadas, se trata de la cantante y compositora neoyorkina Alicia Keys, quien confirmó esta fecha en la capital del país como parte de su World Tour 2023. El escenario elegido para el paso de la cantante norteamericana por Bogotá es el Movistar Arena, lugar que recibirá esta fecha de una gira producida por Live Nation en Latinoamérica y traída al país por Ocesa.

ALICIA KEYS, UNA ARTISTA DE ÉXITOS

La cantante de éxitos como ‘Fallin’, ‘No One’ y ‘If I Ain’t Got You’ estará deleitando con su prodigiosa voz y gran capacidad interpretativa a los colombianos en el Movistar Arena de Bogotá. Alicia Keys, quien se inició en las artes a los 12 años y siempre mostró dotes para el canto, la música, la actuación y la composición, ha cosechado una carrera de más de dos décadas y destacados logros, como 16 Grammys, 17 Billboards y 3 American Music Awards, así como 75 millones de discos vendidos a nivel mundial. Ella estará con su show en Bogotá el 11 de mayo.

Alicia Keys es reconocida por su prodigiosa voz y su talento para interpretar el piano.

BOLETERÍA, LOCALIDADES Y PREVENTA

La preventa para el concierto de Alicia Keys en el Movistar Arena de Bogotá estará disponible desde el lunes 27 de mayo y hasta agotar las primeras 800 boletas disponibles para tal efecto. El miércoles 29 de marzo a las 9:00 a.m. se abrirá la venta al público general, ambas etapas por medio del portal de www.tuboleta.com. Las entradas van desde los $299.000 hasta los $399.000 en localidades Piso 2; los $499.000 y $599.000 en localidades Platea Piso 1; y los $599.000 en Tribuna Fan (+ servicio). No te quedes sin vivir lo mejor del pop, el R&B, el Soul y el Neo Soul de manos de esta gran artista.