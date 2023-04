Andrea Serna se voló del Desafío para apoyar el trabajo de nuestros artesanos

Andrea Serna, presentadora del programa número uno de la televisión colombiana, el ‘Desafío The Box’, nos confesó que salió de grabaciones con un objetivo muy particular: “Me he volado de este Desafío ¡que esta buenísimo! porque hoy es un día muy especial que estaba esperando con muchísima ansiedad, es el lanzamiento de mi nueva colección para Patprimo que en esta oportunidad trae una colaboración para Artesanías de Colombia (…) Para mi es muy emocionante poder aplaudir el trabajo de nuestros artesanos a través del acompañamiento que nos hacen en esta colección y como nos han ayudado a hilar toda esta historia que hemos querido contar”. Las declaraciones las hizo en medio del lanzamiento de Raíces Artesanas de Patprimo por Andrea Serna con la colaboración de Artesanías de Colombia, lugar que sirvió de sede para el evento en el centro de Bogotá. Mira las sociales de la velada en esta galería.

Te puede interesar: ‘Cirque Du Soleil del 30 de marzo al 7 de mayo en Bogotá’.