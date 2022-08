Así es Noticia de un secuestro la serie sobre el rapto ideado por Pablo Escobar

Cristina Umaña Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO

La historia sobre el rapto de un grupo de personas, que incluyó varios reconocidos periodistas, entre ellos Diana Turbay, a manos de los narcotraficantes colombianos en la década de los 90, que quedó consignada en Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez, tiene su serie, misma que se estrenará el próximo 12 de agosto a nivel mundial por Amazon Prime Video.

Cristina Umaña, Majida Issa, Carmenza Gómez, Julieth Restrepo, Juan Pablo Raba y Constanza Duque hacen parte del elenco y se hicieron presentes en el lanzamiento ocurrido el pasado2 de agosto en el centro Cultural Gabriel García Márquez. La producción llegará a más de 240 países.

Quiénes son los actores y personajes de Noticia de un secuestro

La producción fue dirigida por Andrés Wood (Violeta se fue a los cielos, Machuca), quien también se desempeñó como productor ejecutivo. El resto del equipo de producción ejecutiva está compuesto por María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine & Wood), Lourdes Díaz, Stuart Ford y Cristina Garza (AGC Studios), y el propio hijo de García Márquez, el renombrado guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

Noticia de un Secuestro tendrá seis episodios de una hora de duración.

En la historia Constanza Duque interpreta a Nydia Quintero de Turbay, la madre de Diana Turbay, quien al final del rapto murió.

Majida Issa es Diana Turbay; Cristina Umaña es Maruja Pachón; Carmenza Gómez es Marina Montoya; Julieth Restrepo es Beatriz Villamizar y Juan Pablo Raba es Alberto Villamizar.