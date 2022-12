Avatar, Black Panther, Top Gun y más películas taquilleras del 2022

Según el portal Box Office Mojo, sitio web dedicado al seguimiento de los ingresos en taquilla que consiguen las películas, estas fueron las producciones que más recaudaron fondos en 2022.

Top Gun Maverick: La continuación de la película de los 80, que cuenta la historia del aviador naval Pete “Maverick” Mitchel, interpretado por Tom Cruise, logró una cifra de $1,488,732,821 millones de dólares.

Jurassic World

El segundo lugar lo ocupa la película “Jurassic World: Dominion” con $1,001,136,080 millones de dólares recaudados en la taquilla. La producción es protagonizada por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern y Sam Neill.

Doctor Strange in the Multiverse of Sadness

El filme del Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizada por el actor Benedict Cumberbatch cuehta con más de 955 millones de dólares acumulados en taquilla.

Minions: The Rise of Gru

$939,433,210 millones de dólares fue la cifra que recaudó la historia de los inicios de Mi Villano Favorito. En los años 70, Gru crece siendo un gran admirador de “Los salvajes seis”, un supergrupo de villanos. Para demostrarles que puede ser malvado, diseña un plan con la esperanza de formar parte de la banda.

Avatar: The Way of Water

La película dirigida por James Cameron ha recaudado $881,381,686 millones de dólares. Sin embargo, como se estrenó el pasado 15 de diciembre, aún se encuentra en recaudación.

Black Panther: Wakanda Forever

La película del Marvel que cuenta el desenlace de la trama de T’Challa alcanzó la cifra de $801,155,401 de dólares recaudados en taquilla.

The Batman

El debut de Robert Pattinson como el mítico Batman resultó ser un éxito para los amantes de ‘El caballero de la noche’. La película dirigida por Matt Reeves recaudó $770,836,163 millones de dólares.

Thor: Love and Thunder

La cuarta película del Dios del Trueno de Marvel logró tuvo un recaudo en taquillas de $760,928,081 millones de dólares.

Water Gate Bridge

La película de guerra china sobre la batalla del Puente Sumun durante la Guerra de Corea fue destacada por su crudeza recaudó $626,571,697 millones de dólares.

Moon Man

Moon Man es una película china de ciencia ficción, protagonizada por Shen Teng y Ma Li. El filme es una adaptación de la serie de web cómics Moon You del ilustrador surcoreano Cho Seok. Su recaudación fue de $460,237,662 millones de dólares.