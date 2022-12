Concierto Pipe Bueno en Bogotá: Lina Tejeiro y más famosos distrutaron de la noche

Pipe Bueno celebró sus 15 años de carrera artística el pasado 10 de Diciembre en el Movistar arena, con un completo sold out donde el público vivió toda una experiencia con una puesta en escena impecable, pirotecnia, luces, tarima; un concierto que movió todas las fibras y el momento más emotivo de la noche fue cuando el artista completamente emocionado y con lágrimas en sus ojos manifestó.

“Muchas gracias por hacerme hoy tan feliz, por celebrar conmigo estos 15 años y solamente espero que todo lo que he preparado supere las expectativas. Mamá a partir de este momento no te puedo cumplir la promesa me voy a emborrachar con mi gente esta noche”, expresó.

Al concierto, asistieron varios famosos colombianos, que disfrutaron de los éxitos musicales de Pipe Bueno.: Lina Tejeiro, Luisa Fernanda W, Los del Ñam, Paulo Laserna, Laura Barjum, Diego Sáenz, Marío Ruíz, Kika Nieto, entre otros.

Te puede interesar: Pipe Bueno celebró sus 15 años de carrera musical con un gran concierto en Bogotá