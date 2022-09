Dua Lipa en Bogotá: así se vivió su concierto en Colombia

Dua Lipa ha logrado encabeza las listas de reproducciones más famosas del mundo. La británica, con solo 27 años y dos álbumes musicales, ha logrado posicionarse como una de las artistas con mayor proyección en la industria musical.

En 2019, Dua Lipa tenía todo listo para realizar su gira mundial, en apoyo a su segundo álbum musical, Future Nostalgia, sin embargo, la pandemia derivada del covid 19 hizo que sus planes se postergaran.

El sábado en la tarde, la también modelo y actriz arribó a Bogotá. Varios fueron los medios de comunicación y seguidores que la esperaron para abordarla, sin embargo, no lo lograron, pues su esquema de seguridad afirmó que por el momento la artista quería descansar. Cabe mencionar que Dua Lipa fue vista, muy feliz, en compañía de Camila Cabello en el concierto de Coldplay.

Tras dos años de espera, anoche, domingo 18 de septiembre, y con una boletería totalmente agotada, Dua Lipa se presentó en el parqueadero del Parque Salitre Mágico de Bogotá. Cerca de dieciséis mil personas disfrutaron del espectáculo.

Como se esperaba, Dua Lipa arribó al escenario a las 19:25 p.m. lucía un enterizo color verde oscuro, que dejaba a la vista de los asistentes el escultural cuerpo que posee. La artista brilló aún más gracias a los cristales de Swarovski que adornaban sus mangas.

“¡Buenas noches, Bogotá que comience la fiesta!”, fueron las palabras con las que la artista de origen británico abrió su concierto. La intérprete de Levitating comenzó su show interpretando Physical.

En su show, la cantante, ex de Anwar Hadid, tuvo cuatro cambios de vestuario, en el que predominaron tonos como el verde, fucsia, plateado y dorado. Cada uno de los atuendos impactó a los asistentes, pues eran muy llamativos y enaltecieron el show de Dua.

Physical, Don’t Start Now, New Rules, Love Again, Break My Heart, IDGAF, Electricity, Levitating, Blow Your Mind, Be The One y Cold Heart fueron algunos de los temas que interpretó en su concierto, y con los cuales logró conquistar el corazón de los colombianos.

“Estoy muy emocionada, estoy muy feliz de estar aquí y con ustedes. Gracias por su amor, energía y apoyo. Quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto, definitivamente necesito estudiar más (…) Pero bueno, vamos a disfrutar el show”, afirmó Dua en medio de su presentación. Sus palabras desataron euforia entre los asistentes, quienes no dudaron en aplaudir y gritar cuánto la quieren.