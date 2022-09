Dua Lipa, con tan solo seis años en el mercado discográfico, se ha convertido en toda una revelación de la industria musical internacional. La londinense de 27 años ha logrado no solo encabezar con su música las listas de reproducciones más famosas del mundo, sino que también goza de un alto reconocimiento a nivel mundial.

Recordemos que la artista de origen Kosovo-británico, tenía previsto en 2019 iniciar su gira mundial como apoyo a su segundo álbum musical del estudio titulado Future Nostalgia. La grave crisis vivida a causa del covid 19 impidió el desarrollo de la gira, y los planes de la intérprete se postergaron hasta el presente año.

Future Nostalgia Tour estará en más de 30 países; el show estará dividido por cuatro momentos, y Dua Lipa deleitará a los asistentes con alrededor de 20 canciones, dentro de las cuales se puede destacar Physical, New Rules, Love Again, Cool, Pretty Please y Levitating.

Cabe mencionar que la gira inició el pasado 9 de febrero en Miami, Estados Unidos, y culminará el próximo 16 de noviembre en Perth, Australia.

Dua Lipa en Bogotá: datos del concierto