Festival Estereo Picnic 2023: así se vivió el segundo día del evento

Hace unas horas se llevó a cabo la segunda fecha del Festival Estéreo Picnic (FEP), evento musical que se desarrolla en el Campo de Golf Briceño 18 de Sopó, a las afueras de Bogotá.

Durante esta segunda jornada, artistas como Drake, Rosalía, Tove Lo y Blondie se lucieron en el escenario y fueron ovacionados por el público, quienes esperaban con ansias cada presentación.

Uno de los shows más esperados por los asistentes al evento fue el del cantante Drake, quien arribó al escenario cerca de las 11:30 p.m. En su presentación, el canadiense interpretó temas como Hotline Bling, God’s Plan, Mía, In My Feelings. Massive, Life Is Good, Work, One Dance y Headlines, por tan solo mencionar algunos.

Entre tanto, Rosalía, Tove Lo y Blondie disfrutaron del tributo del público, que, a pesar de la inclemencia del clima, acudió a cada uno de los escenarios para vivir de cerca la emoción de sus artistas en tarima.