Festival Estéreo Picnic: en un mes Colombia vivirá 4 días de grandes conciertos

Falta exactamente un mes para que inicie la duodécima edición del festival de música joven más importante del país, el Festival Estéreo Picnic 2023. Para este año el evento llega con varias sorpresas y, como es habitual, el mejor y más numeroso cartel que presenta cualquier evento masivo en Colombia.

La novedad más grande es que, por primera vez, esta fiesta de la música se realizará durante cuatro días en los que se presentarán casi un centenar de artistas y agrupaciones procedentes de todos los rincones del planeta. El rock, el pop, el hip-hop, el reguetón y la electrónica, así como la salsa, la cumbia, el vallenato y el bolero, entre otros, estarán representados por leyendas y nuevos exponentes de cada uno de sus géneros.

FECHAS Y LUGAR DE ESTÉREO PICNIC 2023

Para esta edición la organización del Festival Estéreo Picnic, precedida por Páramo Presenta, trae un cartel de lujo que se presentará desde el jueves 23 al domingo 26 de marzo en el Campo de Golf Briceño, a las afueras de Bogotá. Se espera que, como es tradición, el lugar cuente todas las comodidades y varias tarimas, espacios de descanso, juegos y diversión, una completa zona gastronómica y market, entre otros; todo esto para el disfrute de más de ciento cincuenta mil espectadores.

Como cabezas del cartel de cada día del Festival Estéreo Picnic 2023 están Blink-182, Drake, The Chemical Brothers y Billie Eilish, sin embargo, junto a ellos en cada jornada los acompañaran alrededor de otros 20 artistas nacionales e internacionales para vivir la mejor experiencia musical. Ingresa a FestivalEstereoPicnic.com para más información y adquiere tus boletos/manillas a través de la página EntradasAmarillas.com. Mira el cartel completo aquí:

Travis Barker de Blink-182 Foto: LFI/Avalon.red - Mike Gray

DÍA 1 / JUEVES 23 DE MARZO: Blink-182, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Melanie Martinez, Wallows, Cigarettes After Sex, Sofi Tukker, Purple Disco Machine, 100 gecs, The Change, Ha$lopablito, Juliana, Lika Nova, Mr. Bleat, Higuita en Chanclas, Ililli y Ana Sanz.

DÍA 2 / VIERNES 24 DE MARZO: Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred Again, Aurora, The Rose, Willow, Devendra Banhart, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Nidia Góngora, Louta, Salt Cathedral, Tropicana Club, Ev, Ana María Vahos, Amantina, Neck Talase.

DÍA 3 / SÁBADO 25 DE MARZO: The Chemmical Brothers, Wu-Tang Clan, Bizarrap, Armin Van Buuren, Moderat, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Gordon City, L’Impératrice, Elkin Robinson, Álex Ferreira, Frente Cumbiero, Dawer x Damper, No Rules Clan, Junior Zamora, Santiago Navas, Semblanzas del Río Guapi, Flor de Jamaica, La Perla, Felipe Orjuela y Mugre Sur.

DÍA 4 / DOMINGO 26 DE MARZO: Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Jamie xx, Kali Uchis, Tokischa, Conan Gray, Dominic Fike, Polo & Pan, Elsa y Elmar, Modest Mouse, Nora en Pure, Bandalos Chinos, Villano Antillano, La Ramona, Jesse Baez, Nicolás y Los Fumadores, Lee Eye, Lalo Cortés, Vale, La Banda del Bisonte, Pilar Cabrera y Marta Rivera.

