“Fui víctima de bullying”: Laura Barjum lanzó el movimiento ‘Bye Bye Bullying’.

Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más casos de acoso escolar, por ello, la exreina, presentadora y actriz Laura Barjum, ha decidido compartir su experiencia con el matoneo y lanzar el movimiento ‘Bye Bye Bullying by Laura Barjum’ para aportar y construir sociedad, de esta manera, influir positivamente en los jóvenes que han vivido de cerca esta incómoda situación. “Yo en lo personal fui víctima de bullying”, comentó la ex Señorita Colombia 2017 en el evento de lanzamiento en el que parte del mensaje fue difundir que “el acoso escolar no es y nunca ha sido cool ni normal”. Al Restaurante Bar Rosarito en Bogotá llegaron personalidades de la farándula y líderes de opinión, quienes apoyaron la causa de la actual conductora del Factor X. Mira la galería con fotos de la jornada y entérate más de esta iniciativa en las redes sociales de la artista @laurabarjum.

