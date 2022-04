Guns N’ Roses en Colombia: esto es lo que se sabe de su concierto en Bogotá

Guns N’ Roses es una reconocida banda estadounidense de rock formada en Hollywood, luego de una fusión entre Hollywood Rose y LA Guns, dos grupos locales conformados en ese momento por los jóvenes Izzy Stradlin, Axl Rose, Tracii Guns, Rob Gardner y Ole Beich. Algunos de ellos ya no están, por lo que Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese, son quienes conforman actualmente la banda.

Te puede interesar: Concierto Daddy Yankee en Medellín: ¿cuántas boletas quedan y cómo conseguirlas?

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Canciones como November Rain, Sweet Child O’ Mine y Welcome To The Jungle, han sido algunos de sus éxitos. Este año, la banda realizará una gira por toda sudamérica y, por supuesto, Colombia no podía ser la excepción para sus fanáticos disfruten de un concierto. Hace pocas horas, Guns N’ Roses anunció que se presentará en Bogotá el próximo martes 11 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Fue allí donde la banda se presentó por primera vez en 1992. Por ahora, no ha iniciado la venta de las boletas, por lo que todavía se desconocen cuáles serán los precios de la misma.

La última vez que Guns N’ Roses se presentó en Colombia fue en 2016. Esa vez el concierto se realizó en el Atanasio Girardot en Medellín. En el 2020 iban a tener un show, pero la pandemia lo impidió.

SWEET CHILD OF MINE, concierto guns and roses 💚 Medellín Colombia 🇨🇴

Te puede interesar: Boletería último concierto Daddy Yankee: esto valdrán en Colombia

¿En qué otros países se presentará Guns N’ Roses?

En su gira por Sudamérica, la banda pasará por Buenos Aires, el 30 de septiembre. Luego, el 2 de octubre llegará a Montevideo, el 5 cantará en Santiago de Chile, el 8 tocará en Lima, además, estarán tarima en Brasil. La agrupación también se reunirá con sus seguidores en Centroamérica, y ciudades como Mérida, el 15, Guadalajara, el 18, Monterrey, el 21, y Ciudad de México, el 23, corearán sus canciones.