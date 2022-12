‘Harry & Meghan’ de Netflix: 5 cosas que ha revelado el documental

Durante las últimas semanas, uno de los temas más comentados del mundo de la realeza ha sido el estreno de la serie documental de Netflix Harry & Meghan, contada por el hijo menor de la princesa Diana de Gales, y su esposa, la actriz de Hollywood.

Harry y Meghan se casaron el 19 de mayo de 2018. Tienen dos hijos, Archie y Lilibeth Diana. Foto: Getty

Los duques de Sussex viven actualmente en Estados. En febrero del 2021, la reina Isabel II confirmó que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ya no volverían a representar a la familia real británica, pues renunciaron a sus privilegios y obligaciones con el fin de trabajar y volverse financieramente independientes. La pareja se fue a vivir a California y, desde entonces, han estado un poco alejados del resto de la familia real.

Hace unas semanas se convirtió en toda una polémica la noticia de una serie documental de Netflix que revelaría detalles desconocidos de Harry y Meghan, y, en general, de toda la realeza.

En los episodios ya emitidos, se han abordado temas como la relación de pareja de Harry y Meghan, la atención mediática que han tenido que afrontar desde que renunciaron a la realeza y, también, los distanciamientos con sus familiares.

Cosas que ha revelado el documental

1. Relación de Meghan y la reina Isabel fue cordial

En varias oportunidades se llegó a afirmar que la relación entre la reina Isabel II y Meghan Markle no era muy buena. Sin embargo, en el documental la duquesa habló de cómo fue realmente el trato con la abuela de su esposo. “La trataba como a la abuela de mi marido. Nos reíamos”, dijo.

2. Problemas en la casa real

Según afirmó la pareja, la popularidad que tenían con el público generó algunos problemas dentro de la casa real. De hecho, compararon la llegada de Meghan a la familia, con la de Diana de Gales, quien también era muy amada por el público. “El problema es cuando alguien se casa con alguien de la familia, que debería ser un acto de apoyo, roba el centro de atención o hace el trabajo mejor que la persona que ha nacido para hacerlo. Eso molesta a la gente. Cambia el equilibrio”, dijo el nieto de la reina Isabel.

3. Meghan Markle intentó suicidarse

En uno de los recientes capítulos, apareció Doria Ragland, madre de Meghan, reveló que su hija había intentado quitarse la vida debido a las constantes críticas y comparaciones con su cuñada, Kate Middleton. “Ella me lo dijo, que había querido quitarse la vida. Y me destrozó porque yo sabía cuan grave era, pero que esos buitres la atacaron sin parar intentando destrozarle el alma como para que considerara irse de este mundo, eso no es fácil para una madre de oír algo así. Yo no podía protegerla y Harry no podía protegerla”. aseguró.

Por su parte, el príncipe Harry agregó: “Estaba destrozado. Ella estaba mal, los dos estábamos mal, pero nunca pensé que llegaría a eso y que llegara a ese punto me hizo sentir furia y vergüenza. No supe manejarlo, lo manejé como el Harry de la institución, no como Harry, el esposo. Mi rol de miembro de la realeza predominó sobre mis sentimientos. Me capacitaron para que me preocupara más lo que la gente pudiera pensar si no íbamos a un evento y si pienso en eso hoy, me odio por eso. Ella necesitaba de mí mucho más de lo que podía darle”.

4. Meghan recibió amenazas de muerte

Otro de los temas que se revelaron en el documental fue el momento cuando se realizó una campaña de odio contra la pareja en redes sociales. Incluso, reveló que la duquesa recibió amenazas de muerte. “La gravedad de lo que le ha pasado a ella y de lo que... nos ha pasado a nosotros, y de lo que le sigue pasando a ella, eso hay que reconocerlo”, afirmó Harry.

5. Meghan sufrió un aborto

Según contó la pareja, los medios de comunicación sometieron a Meghan a un estrés excesivo, que hizo que ella sufriera un aborto espontáneo en julio del 2020, luego de mudarse a California. “Estaba embarazada. La verdad es que no dormía. La primera mañana que nos despertamos en nuestra nueva casa fue cuando perdí el embarazo”, dijo la duquesa.