HOY se presenta Imagine Dragons en Bogotá. Lugar, apertura de puertas y más

La agrupación norteamérica de rock Imagine Dragons llega por fin a Bogotá para presentar un concierto que hace parte de su Mercury World Tour en una gira producida por Live Nation y Ocesa Colombia. Tras haber aplazado su show de año pasado por motivos de fuerza mayor, esta noche la banda multiplatino presentará todos sus éxitos en uno de los mejores escenarios de la capital.

LUGAR, INVITADO Y MÁS DE IMAGINE DRAGONS BOGOTÁ

Imagine Dragons pondrá a sonar sus numerosos éxitos hoy 12 de marzo en el Coliseo Live de Bogotá, uno de los mejores escenarios de la capital del país. Se calcula que sean casi dos horas de música de esta banda originaria de Las Vegas, Nevada. Las puertas abrirán sobre las 4:00 p.m. para un concierto que iniciará alrededor de las 8:00 p.m. con la presentación de la banda Lika Nova.

La llegada al venue será por la calle 80 y para el ingreso a las diferentes localidades (Platea Delantera, Sección 109-120, Platea Trasera, Sección 100-104, Sección 105-108 y Sección 212-124) estarán habilitadas únicamente por las entradas de Platea Delantera a un costado del Coliseo contiguo al Centro Comercial y por Platea Trasera, justo en el frente o fachada. El artista invitado es la banda bogotana Lika Nova y se recomienda a quienes asistan llegar con antelación.

LAS CANCIONES QUE INTERPRETARÁ IMAGINE DRAGONS

Dentro de los numerosos éxitos de Imagine Dragons en sus 15 años de trayectoria se cree que este será el orden de los 21 temas que interpretarán en Bogotá esta noche en el Coliseo Live: 1. My Life, 2. Believer, 3. Its Time, 4. I’m So Sorry, 5. Thunder, 6. Birds, 7. Follow You, 8. Natural, 9. Next To Me, 10. Amsterdam, 11. Wrecked, 12. I Bet My Life, 13. Whatever It Takes, 14. Sharks, 15. Enemy, 16 Bad Liar, 17. Demons, 18. On Top Of The World, 19. Bones, 20. Radioactive, 21. Walking The Wire. De esta manera se garantiza un concierto cargado de hits, mucha energía y puro rock.